Gmail, Yapay Zeka Sayesinde Gereksiz Bildirimleri Göstermeyecek

Google'ın milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler e-posta servisi Gmail, yeni yayınlanan bir güncelleme sayesinde artık daha akıllı bir hale getirildi. Bu güncelleme sayesinde Gmail tüm e-postalarınızı takip edecek ve sizi gereksiz olan e-postalardan uzak tutacak. Gmail bu yeteneğe yapay zeka teknolojisi sayesinde sahip olacak.

Gmail yapay zeka ile geliştiriliyor!

Android işletim sistemine sahip olan herkesin zorunlu olarak bir Gmail hesabı bulunuyor. Diğer işletim sistemlerini kullananlar ise zaten herhangi bir şekilde Gmail'e üye oluyorlar. Yani günümüzde Gmail'e üye olmayan insan yok denecek kadar az. Her gün milyonlarca insan milyarlarca e-posta alışverişi yapıyor. Bu yüzden çalışmalara başlayan Google, yeni bir güncelleme ile birlikte Gmail'in yapay zekasını geliştirdi. Bu sayede onlarca e-posta bildirimi almayacak ve gereksiz bildirimlerden uzak duracaksınız.

Gereksiz bildirimler tarih oluyor!

Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte Gmail artık gereksiz bildirimleri kullanıcıya göstermeyecek. Bu güncelleme sayesinde sürekli olarak karşınıza çıkan bildirim yağmurundan kurtulabilirsiniz. İlk olarak sadece iOS için geliştirilmiş olan bu özellik, sizi takip ediyor ve e-posta akışınızı kaydediyor. Bu işlemden sonra önem verdiğiniz e-posta konusunu sistem öğrenmiş oluyor. Bu öğrenme işleminden sonra sizin için önemli olduğunu düşündüğü e-postaları bildirim ile haberdar ediyor. Önemsiz gördüklerini ise bildirme gereği duymuyor.

iOS için Gmail'in bu özelliğini kullanmak istiyorsanız Ayarlar - Bildirimler - Sadece Yüksek Öncelikli Bildirimler bölümünü etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemden sonra Gmail'iniz artık daha akıllı bir hale gelecek. Android kullanıcıları için ise Gmail'in yapay zeka sistemindeki geliştirme devam ediyor. Çok yakın bir zamanda Android işletim sistemi için de akıllı bildirim özelliği aktif edilecek.