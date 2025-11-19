Google 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı

Google, Play Store'da yılın en iyi uygulama ve oyunlarını açıkladı. Teknoloji dünyasının yapay zekaya olan yoğun ilgisine rağmen yılın en iyi uygulaması ödülünü Focus Friend by Hank Green kazandı. Oyunlaştırılmış odaklanma zamanlayıcısı olarak nitelendirilen bu uygulama, kullanıcıların dikkatini toplamasına yardımcı olurken aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Google'a Göre 2025'in En İyi Uygulamaları

Yılın En İyi Uygulaması: Focus Friend by Hank Green

Focus Friend by Hank Green Çoklu Cihaz Uygulaması: Luminar

Luminar Eğlence için En İyi Uygulama: Edits

Kişisel Gelişim için En İyi Uygulama: Focus Friend

Focus Friend Günlük Kullanım için En İyi Uygulama: Wiser

Wiser En İyi Gizli Hazine: Pingo AI Language Learning

Pingo AI Language Learning Aileler için En İyi Uygulama: ABCmouse 2: Kids Learning Game

ABCmouse 2: Kids Learning Game Akıllı Saatler için En İyi Uygulama: SleepisolBio

SleepisolBio Büyük Ekranlar için En İyi Uygulama: Goodnotes

Goodnotes Arabalar için En İyi Uygulama: SoundCloud

XR Başlıkları için En İyi Uygulama: Calm

Google'a Göre 2025'in En İyi Oyunları

Yılın En İyi Oyunu: Pokemon TCG Pocket

Çoklu Cihaz Oyunu: Disney Speedstorm

Disney Speedstorm En İyi Çok Oyunculu Oyun: Dunk City Dynasty

Dunk City Dynasty En İyi Hemen Oynanabilir Oyun: Candy Crush Solitaire

Candy Crush Solitaire En İyi Bağımsız Oyun: Chants of Sennaar

Chants of Sennaar En İyi Hikâyeli Oyun: Disco Elysium

En İyi Sürekli Güncellenen Oyun: Wuthering Waves

Play Pass İçin En İyi Oyun: DREDGE

Google Play Games on PC İçin En İyi Oyun: Odin: Valhalla Rising

Pokemon TCG Pocket, en iyi kart oyunları arasında yer alıyor. Pokemon kart paketlerini açarak desteler oluşturan oyuncular, bu desteler ile diğer oyuncular ile mücadele edebiliyor. Paketlerden hem nostalji yaşatan eski kartlar hem de oyuna özel yeni tasarımlı kartlar çıkabiliyor.

Oyun, Hearthstone gibi dijital kart oyunlarına benzetilse de daha basit ve mobil odaklı bir sistem kullanıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen Pokemon TCG Pocket, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.