Google 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı
Google tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2025'in en iyi uygulama ve oyunları belli oldu. Peki, listede hangi hizmetler bulunuyor? İşte detaylar!
Google, Play Store'da yılın en iyi uygulama ve oyunlarını açıkladı. Teknoloji dünyasının yapay zekaya olan yoğun ilgisine rağmen yılın en iyi uygulaması ödülünü Focus Friend by Hank Green kazandı. Oyunlaştırılmış odaklanma zamanlayıcısı olarak nitelendirilen bu uygulama, kullanıcıların dikkatini toplamasına yardımcı olurken aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunuyor.
Google'a Göre 2025'in En İyi Uygulamaları
- Yılın En İyi Uygulaması: Focus Friend by Hank Green
- Çoklu Cihaz Uygulaması: Luminar
- Eğlence için En İyi Uygulama: Edits
- Kişisel Gelişim için En İyi Uygulama: Focus Friend
- Günlük Kullanım için En İyi Uygulama: Wiser
- En İyi Gizli Hazine: Pingo AI Language Learning
- Aileler için En İyi Uygulama: ABCmouse 2: Kids Learning Game
- Akıllı Saatler için En İyi Uygulama: SleepisolBio
- Büyük Ekranlar için En İyi Uygulama: Goodnotes
- Arabalar için En İyi Uygulama: SoundCloud
- XR Başlıkları için En İyi Uygulama: Calm
Google'a Göre 2025'in En İyi Oyunları
- Yılın En İyi Oyunu: Pokemon TCG Pocket
- Çoklu Cihaz Oyunu: Disney Speedstorm
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Dunk City Dynasty
- En İyi Hemen Oynanabilir Oyun: Candy Crush Solitaire
- En İyi Bağımsız Oyun: Chants of Sennaar
- En İyi Hikâyeli Oyun: Disco Elysium
- En İyi Sürekli Güncellenen Oyun: Wuthering Waves
- Play Pass İçin En İyi Oyun: DREDGE
- Google Play Games on PC İçin En İyi Oyun: Odin: Valhalla Rising
Pokemon TCG Pocket, en iyi kart oyunları arasında yer alıyor. Pokemon kart paketlerini açarak desteler oluşturan oyuncular, bu desteler ile diğer oyuncular ile mücadele edebiliyor. Paketlerden hem nostalji yaşatan eski kartlar hem de oyuna özel yeni tasarımlı kartlar çıkabiliyor.
Bu Fotoğraflardan Hangisi Gerçek? Yapay Zekayı Yenebilecek misin Öğren!
Yapay zeka ile oluşturulan görselleri ayırt edebilir misiniz? Eğer kendinize güveniyorsanız, aşağıdaki testi çözerek gözlem gücünüzü ölçebilirsiniz.
Oyun, Hearthstone gibi dijital kart oyunlarına benzetilse de daha basit ve mobil odaklı bir sistem kullanıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen Pokemon TCG Pocket, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.