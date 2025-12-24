Google'ın Yapay Zekası Aşırı Ucuzladı! Resim ve Video Yapabiliyor

Google, yılbaşına özel büyük bir kampanya başlattı. Teknoloji devi, Gemini 3, Nano Banana Pro ve Veo 3.1 de dahil olmak üzere pek çok yapay zeka modeline en üst sınırdan erişim imkânı sunan Google AI Pro aboneliği için büyük bir indirim uyguladı. Bununla birlikte aboneliğin fiyatında inanılmaz bir düşüş meydana geldi.

Google AI Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Google AI Pro abonelik planı için yüzde 50 oranında indirim uygulandı. Bununla birlikte aboneliğin üç aylık ücreti 719,99 TL'den 234,99 TL'ye düştü. Yıllık plan ise önceden 8 bin 639 TL'ye satılıyordu. Yüzde 50 indirimle birlikte yıllık planın ücreti de 3 bin 599 TL'ye düştü. Bu fırsatın sadece ilk kez Google AI Pro aboneliği alacak olanlara özel olduğunu da belirtelim. Yani daha önce zaten abonelik aldıysanız fırsattan yararlanmanız mümkün değil.

AI Pro, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3 Pro ve derin araştırma moduna daha üst sınırdan erişmenize olanak tanıyor. Ücretsiz hesaplarda kullanabileceğinizden çok daha fazlasını elde edebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak Nano Banana Pro ile istediğiniz fotoğrafı sadece birkaç kelime ile düzenleyebiliyor veya sıfırdan bir görsel oluşturabiliyorsunuz.

Bu plan, görsel oluşturma modelinin yanı sıra teknoloji devinin video oluşturma modeli Veo 3.1 Fast ile sesli diyaloglar içeren görüntüler oluşturmanıza da imkân tanıyor. Yine Nano Banana Pro'da olduğu gibi bu modelde de ne olacağını birkaç kelime anlatıyorsunuz. Görsel oluşturma modeline benzer şekilde Veo 3.1 Fast de görsel yükleyip onu içeren videolar üretmenize izin veriyor.

Bu iki modele de şirketin yapay zeka destekli sohbet botu Gemini üzerinden erişebiliyorsunuz. Dilerseniz Flow ve Whisk'te video oluşturmak için size abonelik kapsamında verilecek 1.000 yapay zeka kredisini de kullanabiliyorsunuz. Flow tamamen sinematik videolar oluşturmaya odaklanırken Whisk ise görsel oluşturmanızı ve bunları animasyona dönüştürmenizi sağlıyor.

Şirketin başka bir aracı olan NotebookLM'de 5 kat daha fazla sesli özet, not defteri ve daha fazlasına sahip olmanızı sağlayan Google AI Pro, yapay zekaya erişimin yanı sıra Gmail, Google Dokümanlar, Vids ve diğer hizmetlerde Gemini'ı kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca Google Fotoğraflar, Google Drive ve Gmail için 2 TB depolama alanı elde ediyorsunuz.