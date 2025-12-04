Google, 2025'in En İyi Tarayıcı Eklentilerini Sıraladı

Google, 2025 yılının en popüler ve öne çıkan Chrome eklentilerini açıkladı. Teknoloji devinin paylaştığı listeye bakılacak olursa bu yıl en çok yapay zeka destekli eklentiler ön plana çıktı. Kullanıcıların bu eklentileri kullanarak verimliliğini arttırdığı ve daha kolay bir öğrenme sürecini benimsediği ortaya çıktı.

2025'in En İyi Google Chrome Eklentileri

Monica Sider Harpa AI QuillBot Fireflies AI Bluedot QuestionAI eJOY Adobe Photoshop Phia

Google, 2025 yılının en iyi Google Chrome eklentilerini kategorilere ayırdı. Yapay zeka destekli eklentiler arasında Monica ve Sider ön planda yer aldı. Teknoloji devi her ikisinin de son derece gelişmiş eklentiler olduğunu belirtti. Bu iki eklenti, kullanıcıların PDF'lerle âdeta konuşmasını sağlıyor.

Monica ya da Sider'ı kullanarak PDF uzantılı belgelerin içeriği hakkında yapay zekaya sorular sorabiliyor, web sayfalarındaki içerikleri özetleyebiliyor ve aklınıza bir fikir geldiğinde onu kaybetmeden hemen bir taslak oluşturabiliyorsunuz. Bu işlevsellikler, onların kendi alanında en iyiler arasında konumlanmasına olanak tanıyor.

Bu alanda dikkat çeken diğer eklenti, Harpa AI oldu. Bu eklenti özellikle veri değişikliklerini takip etme gibi amaçlarla kullanılıyor. Örneğin fiyatlarda yaşanan düşüşlerden ilk haberi olan kişilerden biri siz olabiliyorsunuz. Böylece önemli fırsatları hiç vakit kaybetmeden anında değerlendirmeye başlayabiliyorsunuz.

Harpa AI'dan sonra ön plana çıkan isim, QuillBot oldu. Bu gelişmiş eklenti, metni yeniden yazma, yazım hatalarını kontrol etme gibi araçlar sunarak size yazım konularında asistanlık yapıyor. Tıpkı bunun gibi önemli avantajlar sunan Fireflies.ai ve Bluedot da Google'ın 2025'in en iyi eklentileri arasında yer aldı. Bu eklentiler, çevrim içi toplantıları otomatik olarak kaydediyor, yazıya döküyor ve sizin için özetliyor. Böylece not alma gibi zahmetli süreçlerden kurtuluyorsunuz.

Söz konusu eklentilerden sonra QuestionAI ve eJOY geliyor. QuestionAI, karmaşık konuları basit bir şekilde anlatan bir öğretmen rolü üstleniyor. eJOY ise dil öğrenme fırsatı sunuyor. Bu eklenti özellikle yeni kelimeler öğrenmek isteyenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Google'ın favori eklentiler arasında Adobe Photoshop eklentisi de yer aldı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu Chrome uzantısı, Adobe'nin fotoğraf düzenleme araçlarını doğrudan tarayıcıya entegre ediyor. Böylece görüntüleri pratik bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bunun hemen ardından da sizin için en iyi fiyatı bulup karşılaştırma yapan bir alışveriş asistanı Phia geliyor. Bu önemli eklenti de sekmeler arasında gezmenize gerek kalmadan en iyi fırsatları yakalamanıza yardımcı oluyor.