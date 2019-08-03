Google Fit'e Yaşam Kalitenizi Arttıracak İki Yeni Özellik Geldi

Spor ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları için telefonunuzda kullanabileceğiniz pek çok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde günlük aktivitelerinizi ve hatta uyku düzeninizi bile kontrol edebiliyorsunuz. En çok tercih edilen uygulamalardın başında ise spora teşvik etmesi ile öne çıkan Google Fit geliyor. Çok sayıda kullanıcısı olan Google Fit’e gelen son özellikler ile uygulama daha da kullanışlı bir hale geldi.

Google Fit’e gelen yenilikler sizi daha iyi dinlenmeniz ve ertesi güne daha enerjik başlayabilmeniz için teşvik ediyor. İki yeni özellikten ilki uygulamanın artık karanlık tema iken diğeri ise uyku döngünüzü takip etme özelliği oldu.

Google Fit’e gelen karanlık tema özelliğine bakacak olursak, aslında bunun tamamen yeni bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. Uygulama daha önce de karanlık tema ile kullanılabiliyordu, ancak bunun için telefonunuzu karanlık modda kullanmanız gerekiyordu. Son gelen yenilik ile telefonunuzun genel ayarlarını değiştirmeden karanlık temayı açıp kapayabileceksiniz. Karanlık tema sayesinde hem gözleriniz daha az yorulacak hem de uygulama telefonunuzun şarjını daha az harcayacaktır.

Uyku döngünüzü takip eden özelliği ise tam anlamıyla kullanabilmeniz için üçüncü parti uygulamalarından destek almanız gerekebilir. Bu uygulamaları Google Fit ilebirlikte kullandığınızda uyku döngünüze ait daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz.

Karanlık tema ve uyku düzeni takip etme özelliklerini önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların kullanabileceği düşünülüyor. O nedenle bu özellik henüz sizin uygulamanızda görünmüyorsa birkaç hafta daha bekleyebilirsiniz.