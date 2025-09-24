Telefonda Konuşarak Fotoğraf Düzenleme Dönemi Başlıyor!

Google Fotoğraflar'a yazarak veya konuşarak görsel düzenleme özelliği geldi. Android kullanıcılarına sunulan yeni özellik sayesinde sesli ya da yazılı komutlarla fotoğraflarınızda istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz. Bu özellik, Photoshop bilme gereksinimini ortadan kaldırarak kullanıcılara büyük zaman tasarrufu sağlayacak.

Google Fotoğraflar'a Görsel Düzenleme Özelliği Geldi

Google Fotoğraflar, ilk olarak Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold cihazlarına sunulan görsel düzenleme özelliğini diğer Android cihazların da erişimine açıyor fakat ilk başta Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olacak. Türkiye'deki kullanıcılar, yeni özelliğe şimdilik erişemeyecek fakat ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

Yeni özellik, Türkiye'de kullanıma açıldıktan sonra Google Fotoğraflar'ın düzenleyicisine eklenen "Düzenlememe yardım et" seçeneğine basarak yapay zeka destekli düzenleme aracını açabileceksiniz. Sonrasında fotoğrafta nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsanız onu yazacak veya söyleyeceksiniz. Ardından isteminizi göndereceksiniz. Daha sonra üretilen sonuçlar gösterilecek. Bunların arasından dilediğinizi seçip kaydedebileceksiniz.

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği ile arka planı değiştirme, nesne kaldırıp ekleme, belirli bir temaya uygun hâle getirme gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün hâle gelecek. Örneğin kendinizi uzay boşluğunda süzülen bir astronot hâline getirebileceksiniz. Kısacası her şey sizin hayal gücünüze bağlı olacak. Yapay zeka modeli, tüm isteklerinizi mümkün olduğunca karşılayan görseller üretecek.

Yeni Özelliğe Google Fotoğraflar Olmadan Nasıl Erişilir?

Bu önemli özelliğe erişmek için diğer ülkelerde de kullanıma sunulmasını beklemenize gerek yok. Şirket, kısa bir süre önce kendi yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a Nano Banana modelini entegre etti. Bir Google hesabı kullanarak oturum açtıktan sonra Google'ın yapay zekası ile görsel düzenlemek için aşağıda yer alan adımları takip etmeye başlayabilirsiniz.

Metin istemi gireceğiniz alanda yer alan muz simgeli "Görüntü" seçeneğine basın.

Artı (+) simgesine basıp "Dosya yükleyin"e tıklayın.

Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Görsel üzerinde nasıl bir değişiklik yapılmasını istiyorsanız yazın.

Fotoğraf düzenlemek için girdiğiniz metin istemini gönderin.

Fotoğraf oluşturma süreci yoğunluğa bağlı olarak biraz zaman alabiliyor ama büyük bir çoğunlukla sadece birkaç saniye sürüyor. Fotoğrafı beğenirseniz indirebilir ve sosyal medya platformlarında veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.