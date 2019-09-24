Google, Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı için Ret Oyu Kullandı

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak öne sürülen tasarıya ret oyu verdi.

W3C olarak da bilinen World Wibe Web Consortium'da kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile oluşturulan ve oylanan tasarıda Alphabet ret oyu verirken, kalan 24 üye ise kabul oyu kullandı. Alınacak kararlarda tüm üyelerin kabul oyu kullanmasını esas koşan W3C, şu an için kararı askıya aldı.

Kişisel verilerin korunmadığı internet sitelerine erişimin engellenmesi yönündeki tasarı, Google'ın pek hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor. Kullanıcı verilerini işleyerek satan şirket bu işten her yıl milyarlarca dolar kazanıyor. İnternetin kişisel verilerin kullanımı sayesinde ücretsiz ve ulaşılabilir olduğunu belirten Google, şirketlerin ücret istemeye gerek kalmaksızın hizmet sunabilmesinin başka türlü mümkün olmadığını belirtti.

Engelleme yetkisinin W3C bünyesindeki kurula bırakılmasının, kurulu otoriter bir duruma soktuğunu belirten Google, söz konusu durumun internette kaosa yol açabileceğini belirtti. Bu oylamada Apple ve DuckDuckGo gibi şirketlerin olumlu yönde oy kullandığını da hatırlatalım.

Söz konusu tasarının taraflar anlaşamadığı takdirde Tim Berners-Lee'nin önüne gitmesi ve son kararın ona bırakılması bekleniyor.