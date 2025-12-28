Google'dan 8 GB RAM'li Telefon Geliyor! Fiyatı Çok Ucuz Olacak

Google'ın bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli Pixel 10a ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ortaya çıkan Pixel 10a'nın bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgliere göre akıllı telefon, serinin önceki modeliyle aynı fiyat etiketine sahip olacak.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10a'nın 499 dolar (21.368 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtelim. Yüksek çözünürlüklü p-OLED ekrana sahip olan Google Pixel 9a için de 499 dolar fiyat belirlenmişti.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Tensor G5

Tensor G5 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

Pixel 10a'da Google'ın güçlü işlemcisi Tensor G5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear yer alacak. Ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Cihaz, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir. Pixel 10a ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın ucuz telefonu Pixel 10a'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü işlemciye sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.