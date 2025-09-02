Google'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Mayıs ayında tanıtılan Google Pixel 9a'nın ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte Google Pixel 10a'nın işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon hayal kırıklığı yaratabilir.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a gücünü Tensor G4 işlemcisinden alacak. Bu kararın temel nedeninin maliyeti düşürme ve bununla birlikte fiyatı uygun tutma stratejisi olduğu tahmin ediliyor. Google Pixel 9a serisi de Tensor G4 ile gelmişti. Bu seriye Pixel 9a'nın dahil olduğunu belirtelim.

Telefonun arka yüzeyinde iki adet kamera bulunacak. Kameralara dair bir bilgi henüz mevcut değil ancak telefonda 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraları görebiliriz.

Google'ın uygun fiyatlı Android telefonu 8 GB RAM ile gelebilir. Pixel 10a, tıpkı önceki model gibi UFS 3.1 depolama teknolojisini destekleyecek. Depolama seçenekleri arasında 128 GB ve 256 GB bulunabilir.

Pixel 10a'nın Pixel 9a'a kıyasla daha parlak bir ekrana sahip olması bekleniyor. İddiaya göre yeni telefon 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. Bu, Pixel 10a'nın doğrudan güneş ışığı altında bile daha rahat kullanılabilmesini sağlayacak.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10a'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 ve Google Pixel 10 Pro Fold, 20 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılmıştı.

Pixel 10 serisinde Tensor G5 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.