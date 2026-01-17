Google'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

Google'ın bütçe dostu akıllı telefon modeli Pixel 10a hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan Pixel 10a bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen telefon NFC dahil olmak üzere birçrok özellik ile birlikte gelecek.

Google Pixel 10a Sertifika Aldı

Google Pixel 10a, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FCC sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda satışa sunulacağı anlamına geliyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz, Wi-Fi 6E), Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek. Telefonda ayrıca NTN uydu bağlantısı ve WPC kablosuz şarj desteği de yer alacak.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Tensor G5

Tensor G5 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 500 euro (25.038 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 600 euro (30.045 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın uygun fiyatlı Android telefonu Pixel 10a, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü işlemciye sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.