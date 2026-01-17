Google'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak
Google Pixel 10a yeni bir sertifika aldı. Peki, Google'ın uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu neler sunacak? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Google Pixel 10a FCC sertifikası aldı.
- Pixel 10a, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak.
Google'ın bütçe dostu akıllı telefon modeli Pixel 10a hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan Pixel 10a bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen telefon NFC dahil olmak üzere birçrok özellik ile birlikte gelecek.
Google Pixel 10a Sertifika Aldı
Google Pixel 10a, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FCC sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda satışa sunulacağı anlamına geliyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz, Wi-Fi 6E), Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek. Telefonda ayrıca NTN uydu bağlantısı ve WPC kablosuz şarj desteği de yer alacak.
Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2000 nit
- İşlemci: Tensor G5
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 5100 mAh
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 13 MP
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci tercih edilmişti.
Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İddiaya göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 500 euro (25.038 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 600 euro (30.045 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.
Çok Güçlü Oyun Telefonu Geliyor! 120W Hızlı Şarj ve Dahası
RedMagic 11 Air'in işlemcisi belli oldu. Peki, 144Hz yenileme hızına sahip oyun telefonunda hangi işlemci tercih edilecek? İşte telefonun detayları!
Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?
Google'ın uygun fiyatlı Android telefonu Pixel 10a, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü işlemciye sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.