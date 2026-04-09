Google Pixel 11, Samsung'un Teknolojisini Galaxy S27'den Önce Kullanacak!

Google, bu yılın ağustos ayında Pixel 11 serisini tanıtacak. Son raporlar, serinin ekran tarafında beklentileri aşabileceğine işaret ediyor. Eğer sızıntılar doğruysa, Pixel 11 ailesi Samsung’un en yeni ekran teknolojisini Güney Koreli şirketin kendi modellerinden önce kullanabilir.

Google Pixel 11 Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre, Google Pixel 11 serisi Samsung üretimi en güncel M16 OLED panellerle gelecek. Bunu biraz daha açarsak, M serisi OLED panellerin her yeni nesli güç verimliliği, parlaklık ve genel ekran kalitesi gibi kritik alanlarda önemli iyileştirmeler sunuyor. Aynı teknolojinin iPhone 18 Pro modellerinde de kullanılması söz konusu.

Günümüzde Galaxy S26, iPhone 17 ve Google Pixel 10 Pro gibi modellerde M14 OLED ekranlar bulunuyor. Yani Pixel 11 serisi çok yüksek ihtimalle Samsung'un M16 OLED panellerini Güney Koreli markadan önce kullanacak.

Samsung, Galaxy S27 serisini 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürecek. Apple ise iPhone 18 ailesini eylül ayında tanıtacak. Google da Pixel 11 modellerini ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunacak.

Google Pixel 11’in OLED ekranı 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek ve 6,3 inç büyüklüğünde olacak. OLED paneller siyah renkleri göstermek istediğinde ilgili bölümdeki pikselleri tamamen kapatarak tam siyah görüntü sunuyor. Bu sayede siyahların griye dönmesi engelleniyor ve siyah rengini en gerçekçi haliyle görebiliyorsunuz. Ayrıca diğer renkleri de daha canlı bir şekilde gösteriyor.

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Kalınlık: 8,5 mm

Google Pixel 11 İşlemcisi Ne Olacak?

Google Pixel 11'de Google'ın kendi üretimi Tensor G6 yonga seti karşımıza çıkacak. Bu işlemcide bir adet 4,11 GHz, dört adet 3,38 GHz ve iki adet 2,65 GHz hızında çalışan çekirdekler bulunacak.

Maalesef yonga seti henüz tanıtılmadığından oyun performansı gibi konularla ilgili bilgi sahibi değiliz. Fakat, selefi Tensor G5'e baktığımızda Genshin Impact’te yaklaşık 40 FPS ve PUBG Mobile’da ise 60 FPS seviyelerinde bir performans alabildiğini görüyoruz. Yani, yeni işlemci bundan daha iyi bir performans sunacak.

Google Pixel 11 Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pixel 10 modelinde 30W hızlı şarj destekli 4.970 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Pixel 11 ile ilgili son detaylar ise batarya kapasitesinin 5.000 mAh’e yükseleceğini gösteriyor. Şarj hızlarının ise çok yüksek ihtimalle 30W veya daha yüksek olması bekleniyor.

Google Pixel 11 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 10 şu anda 799 dolarlık (35.600 TL) bir fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelin selefinden daha güçlü özelliklerle geleceğini dikkate aldığımızda muhtemelen 850 dolar (37.875 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olabilir. Bu da Türkiye’deki vergiler eklendiğinde yaklaşık 77.350 TL civarına denk geliyor.

Google'dan şu ana dek Pixel 11'in hangi bölgelerde satılacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat Pixel modellerini Türkiye'de çok fazla göremediğimizi söyleyebiliriz. Bu nedenle Pixel 11'in ülkemizde satışa çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Google’ın Pixel serisi, her zaman ilgimi çeken ancak bir türlü deneyimleme şansımın olmadığı cihazlar oldu. Özellikle tasarımları benim çok hoşuma gidiyor. Pixel 11’in de benzer şekilde etkileyici bir tasarıma ve teknik özelliklere sahip olacağını düşünüyorum.