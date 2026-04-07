OLED Ekranlı Google Pixel 10a'nın Özel Sürümü Tanıtıldı! (Video)

Google, Pixel serisinin 10. yılına özel olarak yeni bir sürüm tanıttı. Pixel 10a için tanıtılan Isai Blue isimli sürüm, standart sürümle aynı teknik özelliklere sahip. Cihazda çok güçlü bir Tensor işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve pOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Google Pixel 10a Isai Blue Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Pixel 10a'nın Isai Blue isimli özel sürümü için 594 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 54 bin TL civarında olabilir. Bu arada özel sürümde 256 GB depolama alanı mevcut. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 10a Isai Blue Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 10a Isai Blue Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 10a Isai Blue Edition Neler Sunuyor?

Google Pixel 10a Isai Blue Edition'ın kutusunda Midori Kudo'ya ait bir sanat eserini baz alan bir tasarım bulunuyor. Özel sürüm mavi renge sahip. Kutudan telefonun yanı sıra çeşitli çıkartmalar ve telefonun kenarlarını koruyan bir kılıf çıkıyor. Bu kılıf hem telefonun rengini hem de arka yüzeye yapıştırılan çıkartmaların görülebilmesini sağlıyor.

Shigaku Mizukami, Midori Kudo ve Kaoru Iga isimli sanatçılar tarafından hazırlanan üç farklı tasarım seti bulunuyor. Kullanıcılar dokuz farklı duvar kâğıdından birini seçebiliyor. Böylece uygulama simgeleri ve sistem renkleri de bu tasarıma otomatik olarak uyum sağlıyor.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.100mAh

5.100mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Boyut: 153,9 x 73 x 9 mm

153,9 x 73 x 9 mm Ağırlık: 183 gram

Google Pixel 10a'nın İşlemcisi Nasıl?

Google Pixel 10a gücünü Tensor G4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Brawl Stars'ı ortalama 110 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ortalama 90 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 45 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla mobil oyunlarda sorunsuz bir deneyim elde ediliyor.

Söz konusu işlemcide 3.1 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek bulunuyor. Bu işlemci daha önce Pixel 9a, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro dahil olmak üzere birçok telefonda tercih edilmişti. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da ise Tensor G5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Google Pixel 10a'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10a, pOLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Gorilla Glass 7i, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede dışarıdayken telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Serinin bir önceki modeli olan Pixel 9a'da ise 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, pOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2700 nit maksimum parlaklık mevcut.

Editörün Yorumu

Google Pixel 10a Isai Blue Edition'ın tasarımını çok beğendim. Telefonun kutu tasarımı bile oldukça etkileyici görünüyor. Mavi rengin ise telefonun çok daha şık bir görünüme kavuşmasını sağladığını düşünüyorum. Ayrıca duvar kâğıtlarının tasarımının da çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Seçilen duvar kâğıdına göre hem uygulama simgelerinin hem de sistem renginin otomatik olarak uyumlu hâle gelmesinin de önemli bir detay olduğunu düşünüyorum.