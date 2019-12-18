Google, Yaban Hayatı Yapay Zeka Destekli Kameralar ile İzliyor

Google, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Google ve kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşu olan Conservation International tarafından yürütülen yapay zeka destekli program, vahşi hayvanların daha iyi korunmasını hedefliyor.

Yapay zeka ve Google Cloud kullanan Wildlife Insights ile dünyanın her yerinden 4.5 milyondan fazla hayvanı doğal ortamında onları rahatsız etmeden gözlemlemek mümkün. Wildlife Insights, dünyanın dört bir yanında fotokapan isimli görüntüleme sistemleri kullanarak vahşi hayvanların ve ortamlarının yakından gözlemlenmesine olanak veriyor. Ayrıca program kapsamında gönüllü kişiler de fotokapanlar ile birlikte veritabanını genişletmek için destek verebilecekler.

Google’dan Tanya Birch ve Conservation International’dan Jorge Ahumada’nın açıklamalarına göre bu program sayesinde bazı özel türlerin kaçak avlanmalarını önlemek ve korunmaları için bu türlerin sağlıkları gözlemlenebilecek ve ayrıca elde edilen veriler yerel hükümetler tarafından kullanılabilecek.

Wildlife Insights ile dünyanın her yerindeki yaban hayatını görmek mümkün olsa da hayvanları korumak için kullanıcıların hayvanların kesin yerlerini öğrenmelerinin önüne geçilecek.

Programın bir katkısı da hayvanları gözlemenin çok daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi oluyor. Normalde uzmanlar saatte 300-1000 görüntü inceleyebilirken yapay zeka sayesinde saatte 3.6 milyon fotoğraf taranabiliyor ve otomatik olarak sınıflandırılabiliyor. 614 hayvan türünü tanımak üzere eğitilmiş olan yapay zeka, hayvanları sınıflandırırken yüzde 80-98.6 oranları arasında doğru tahminlerde bulunabiliyor.

Wildlife Insights programı kapsamında paylaşılan görüntüleri merak ediyorsanız bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.