Stardew Valley Tarzı Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın
Stardew Valley tarzı grafik ve oynanışa sahip olmasıyla dikkat çeken bir oyun kısa süreliğine bedava dağıtılıyor. İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Stardew Valley gibi piksel grafiklere sahip bir oyun olan Graveyard Keeper, Steam'de ücretsiz hâle geldi.
- Bu oyunu almak için son tarih 13 Nisan 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak.
- Oyun normalde Valve'ın dijital oyun mağazasında 10.49 dolara (yaklaşık 468 TL) satılıyor.
Stardew Valley, ilk bakışta çok basit gibi görünen ancak biraz oynadıktan sonra esasında çok detaylı olduğu fark edilen oyunlar arasında yer alıyor. Söz konusu yapımı seven çok sayıda oyuncu bulunuyor. Eğer siz de bunların arasında yer alıyorsanız Lazy Bear Games'in Steam'de sınırlı süreliğine bedava olarak alınabilen oyununu kaçırmak istemeyebilirsiniz.
Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Steam'de Graveyard Keeper isimli oyun ücretsiz hâle geldi ancak bu fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli. Oyun, 13 Nisan 2026 tarihinde yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler ise dilediği zaman oyunu yükleyip oynama imkânı elde edecek.
Oyunun normalde ne kadar değerli olduğu hakkında fikir edinmek için fiyatına da göz atmakta fayda var. tinyBuild tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen oyun, Steam'de normalde 10.49 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 468 TL'ye denk geliyor. Eğer yakın zamanda çok sayıda oyun aldıysanız ve biraz tasarruf etmek istiyorsanız ideal bir seçenek gibi görünüyor.
Graveyard Keeper Fragmanı
Graveyard Keeper Nasıl Bir Oyun?
Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Graveyard Keeper, sizi Orta Çağ'a götürüyor. Oyunda bir mezarlık bulunuyor. Bu mezarlığın sorumluluğunu ise siz üstleniyorsunuz. Oyunda değerli malzemeler topluyor ve bunlarla yeni eşyalar üretiyorsunuz. Biraz karanlık atmosfere sahip olan bu yapımda tamamlamanızı bekleyen çok çeşitli görevler bulunuyor. Söz konusu görevler sayesinde zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuz.
Graveyard Keeper'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5 (1.5 GHz ve üzeri)
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Graveyard Keeper'ı Kimler Severek Oynar?
Bu oyun herkese hitap etmiyor. Özellikle Valorant ya da Counter-Strike 2 tarzı yüksek tempolu oyunlar oynamaya alıştıysanız epey sakin bulabilirsiniz ama eski grafiklere sahip ve nostaljik hissettiren, yavaş bir temposu olan ve tamamen sizin hızınıza bağlı olarak ilerleme kaydedilen oyunları seviyorsanız Graveyard Keeper'ı oynamaktan çok keyif alabilirsiniz.
Amazon, Toplam Değeri 1.024 TL Olan İki Oyunu Ücretsiz Veriyor
Amazon, oynaması epey eğlenceli iki oyunu bedava sunmaya başladı. Prime aboneleri şu andan itibaren her iki oyunu da ücret ödemeden alabiliyor.
Editörün Yorumu
Graveyard Keeper'ın çok ilginç bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Stardew Valley'nin yanında epey distopik kaldığını söyleyebilirim. Bundan birkaç yıl önce epey dikkatimi çekmesi sonucunda alıp oynamıştım ve piksel grafiklere sahip oyunlara çok ilgi duymamama rağmen akşamın nasıl olduğunu anlamamıştım. Benim gibi türe uzak oyuncuların bile saatlerce ekran karşısında kalmasına neden oluyorsa çok başarılı yapım olduğu söylenebilir.