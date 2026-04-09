Stardew Valley Tarzı Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Stardew Valley, ilk bakışta çok basit gibi görünen ancak biraz oynadıktan sonra esasında çok detaylı olduğu fark edilen oyunlar arasında yer alıyor. Söz konusu yapımı seven çok sayıda oyuncu bulunuyor. Eğer siz de bunların arasında yer alıyorsanız Lazy Bear Games'in Steam'de sınırlı süreliğine bedava olarak alınabilen oyununu kaçırmak istemeyebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Graveyard Keeper isimli oyun ücretsiz hâle geldi ancak bu fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli. Oyun, 13 Nisan 2026 tarihinde yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler ise dilediği zaman oyunu yükleyip oynama imkânı elde edecek.

Oyunun normalde ne kadar değerli olduğu hakkında fikir edinmek için fiyatına da göz atmakta fayda var. tinyBuild tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen oyun, Steam'de normalde 10.49 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 468 TL'ye denk geliyor. Eğer yakın zamanda çok sayıda oyun aldıysanız ve biraz tasarruf etmek istiyorsanız ideal bir seçenek gibi görünüyor.

Graveyard Keeper Fragmanı

Graveyard Keeper Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Graveyard Keeper, sizi Orta Çağ'a götürüyor. Oyunda bir mezarlık bulunuyor. Bu mezarlığın sorumluluğunu ise siz üstleniyorsunuz. Oyunda değerli malzemeler topluyor ve bunlarla yeni eşyalar üretiyorsunuz. Biraz karanlık atmosfere sahip olan bu yapımda tamamlamanızı bekleyen çok çeşitli görevler bulunuyor. Söz konusu görevler sayesinde zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuz.

Graveyard Keeper'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 (1.5 GHz ve üzeri)

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Graveyard Keeper'ı Kimler Severek Oynar?

Bu oyun herkese hitap etmiyor. Özellikle Valorant ya da Counter-Strike 2 tarzı yüksek tempolu oyunlar oynamaya alıştıysanız epey sakin bulabilirsiniz ama eski grafiklere sahip ve nostaljik hissettiren, yavaş bir temposu olan ve tamamen sizin hızınıza bağlı olarak ilerleme kaydedilen oyunları seviyorsanız Graveyard Keeper'ı oynamaktan çok keyif alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Graveyard Keeper'ın çok ilginç bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Stardew Valley'nin yanında epey distopik kaldığını söyleyebilirim. Bundan birkaç yıl önce epey dikkatimi çekmesi sonucunda alıp oynamıştım ve piksel grafiklere sahip oyunlara çok ilgi duymamama rağmen akşamın nasıl olduğunu anlamamıştım. Benim gibi türe uzak oyuncuların bile saatlerce ekran karşısında kalmasına neden oluyorsa çok başarılı yapım olduğu söylenebilir.