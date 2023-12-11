Oldukça sıra dışı bir oyun olan Graveyard Keeper sizi çok şaşırtacak bir mezarcılık simülasyonudur.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lazy Bear Games tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayınlanan Graveyard Keeper 2018 yılında piyasaya çıktı. Oldukça ilginç bir oyun olan Graveyard Keeper’da amacımız bir mezarlık inşa etmek ve onu yönetmek. Orta Çağ döneminde geçen bir mezarcılık simülasyonu olan Graveyard Keeper piksel grafiklere sahip 2 boyutlu bir yapım.

Göründüğünden çok daha derin bir oyun olan Graveyard Keeper’da pek çok detay bulunuyor. Rol yapma öğelerinin bulunduğu Graveyard Keeper’da mizahi bir yön de bulunuyor.

Ahlaki açıdan zor kararlar almanız gereken bu oyunda yer yer çok şaşıracaksınız. Görsel tarz ve oynanış mekaniği olarak Stardew Valley benzeri oyunlardan biri de Graveyard Keeper’dır. Stardew Valley’in çok daha karanlık ve ürkütücü bir versiyonu olan Graveyard Keeper oldukça sıra dışı bir yapım.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile içeriği zenginleştirilen Graveyard Keeper sizleri uzun süre eğlendirecektir.

Graveyard Keeper İndir

Hemen Graveyard Keeper indirin ve bu sıra dışı oyunu deneyimlemeye başlayın. Bir mezarlık inşa edin ve o mezarlığı yönetin. Riskli kararlar alın ve ahlaki değerlerinizi sorgulayın.

Graveyard Keeper Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+)

: Windows 7 (SP1+) İşlemci : Intel core i5, 1.5 GHz veya daha iyisi

: Intel core i5, 1.5 GHz veya daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1 GB

: 1 GB DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan