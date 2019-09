GRID, Yeni Oyun İçi Fragmanı ile Gaza Getiriyor

Uzun zamandır sessizliğini koruyan GRID serisinin yeni oyunu önümüzdeki ay satışa sunulacak. 11 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak oyun için yeni fragmanlar gelmeye devam ediyor. Codemasters bir süre önce Race for Glory adı altında bir oyun içi fragman yayınlamıştı. Bir yenisi de Get Your Heart Racing adıyla yayınlandı.

Sophie and the Giants grubunun The Light şarkısının yeniden mikslenmiş versiyonunun fonda çaldığı fragmanda, oyun ile ilgili sakin veya saldırgan yarışan yapay zeka, yarıştaki tutumumuza göre kendimize düşman edinme veya başka bir yarışçının düşmanı olma gibi özellikler tekrardan ön plana çıkartılıyor.

GRID oyununda başlangıçta FA Racing Esports ve Fernando Alonso ile ilgili meydan okumalar dahil yüz dört kadar etkinlik olacak ve etkinlikleri tamamlayarak Ravenwest'e karşı GRID World Series'e giriş yapacağız.

Oyunda GT, Touring, Stock, Muscle Cars, Super-Modified ve daha birçok kategoriden istediğimiz bir arabayı seçerek Circuit, Street Racing, Oval, Hot Laps, Point-to-Point ve World Time Attack olmak üzere birçok farklı yarış türünde rakiplerimizle mücadele edeceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca bizimle yarışabilmesi için dört yüzden fazla yapay zeka takım arkadaşı seçeneğimiz olacak. Bu takım arkadaşlarımız da tutum olarak sakinden saldırgana kadar değişim gösterecek.

Yayınlanan yeni GRID fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!