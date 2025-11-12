GTA Online Kısa Süreliğine Bedava Oldu! Hemen Oynayın

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'yı erteledikten kısa bir süre sonra hevesi kırılmış oyuncuların yeniden dikkatini çekecek bir adım attı. GTA serisinin geliştiricisi, GTA 5'in çevrim içi çok oyunculu modu olan GTA Online'ı kısa bir süreliğine ücretsiz hâle getirdi.

GTA Online Ne Zamana Kadar Ücretsiz Oynanabilecek?

Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA Online, 17 Kasım'a kadar ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ne yazık ki PC oyuncuları bu fırsattan yararlanamayacak. Şirket, bunun yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için geçerli olduğunu söyledi. Bu konsollardan birine sahipseniz oyunu ücretsiz olarak denemeye başlayabilirsiniz.

Bu fırsattan faydalanmak için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass aboneliğine de ihtiyacınız bulunmuyor. PS5 veya Xbox Series X / S kullanıcıları, şu andan itibaren GTA Online'ı yükleyip bir karakter oluşturabilir ve karakterinin nasıl bir geleceği olacağına karar verip o amaç doğrultusunda ilerleyebilir.

Bu süreçte eğer çevrim içi modu severseniz Rockstar Games'in birkaç gün önce sunmaya başladığı başka bir fırsatı da değerlendirebilirsiniz. Bilmeyenler için Rockstar Games, GTA+ aboneliğine GTA Online'ı da dahil etti. Bu da çevrim içi mod için ekstra ödeme yapma gereksinimini ortadan kaldırdı.

Play GTA Online for free on PS5 or Xbox Series X|S, now thru Nov 17.



Experience the dynamic and ever-evolving online universe where you can rise from street-level hustler to kingpin of your own criminal empire. No PS Plus or Game Pass Essential required.https://t.co/M3iuWhgxTe pic.twitter.com/rHSznvewUc — Rockstar Games (@RockstarGames) November 11, 2025

Bu avantaj ilginizi çektiyse GTA+ üyelerine sunulan diğer avantajlar hakkında da fikir sahibi olmak isteyebilirsiniz. Her ay GTA+ üyelerinin Maze Bank hesabına düzenli olarak 500 bin dolar para yatırılıyor. Bununla birlikte oyuncuların yüzde 15 bonus sunan özel GTA+ Shark kartlarından yararlanmaları da mümkün oluyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5'in çok oyunculu modu için aldığınız abonelik ile The Vinewood Club'ın sunduğu imkânlara da erişebiliyorsunuz. Her ay ücretsiz olarak bir araç talep edebiliyorsunuz. Buna ek olarak serbest modda kullanabileceğiniz ve üyelere özel indirimlerle satın alabileceğiniz farklı araçlardan oluşan değişen bir araç yelpazesi de hizmetinizde oluyor.