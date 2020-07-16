Güneş'in En Yakın Fotoğrafları Paylaşıldı! NASA Yayınladı

Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın resimleri paylaşıldı. Güneş'in en yakın resimleri ilk kez NASA tarafından duyuruldu. Güneş'in en yakın resimleri ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından çekildi.

Güneş'in En Yakın Resimleri Yayınlandı

Güneş'in en yakın resimleri yaklaşık 48 milyon mil mesafeden çekildi. 48 milyon mil mesafe yaklaşık 77 milyon KM'ye denk geliyor. Hemen aşağıdan NASA tarafından yayınlanan fotoğraflara göz atabilirsiniz. Görseller oldukça net görünmekte.

NASA proje bilim adamı Holly Gilbert yaptığı açıklamada "Güneş'in bu benzeri görülmemiş resimleri şimdiye kadar elde ettiğimiz en yakın görüntüler. Bu inanılmaz görüntüler, bilim insanlarının Güneş'in atmosfer katmanlarını bir araya getirmelerine yardımcı olacak" cümlelerine yer verdi.

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