Güneş Işığı ile Kendini Dezenfekte Eden Maske Geliştirildi

Yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için en önemli tedbirlerin arasında maske takmak yer alıyor ancak yıkanabilir maskelerin kendini dezenfekte edememesi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. Çünkü maskenin yüzeyine virüs ve bakteriler yapışıyor. Maskeyi kullanan kişi önce maskeye sonra yüzüne dokunduğu takdirde virüs bulaşma tehlikesi ortaya çıkıyor. Bilim insanları, güneş ışığı ile kendini dezenfekte eden maske geliştirdi.

Güneş Işığıyla Kendini Dezenfekte Eden Maske!

Yıkanabilir yüz maskeleri, tek kullanımlık tıbbi maskeler satın almaktan daha ucuzdur ve daha kolay bulunurlar. Yıkanabilir maskelerin tek dezavantajı ise bu maskelerin kumaşa yapışabilecek bakteri ve virüslerden arındırılması için düzenli olarak yıkanması gerektiğidir. İnsanlar bu dezenfekte işlemini gerçekleştirmediği takdirde maskeye dokunduktan sonra yüzlerine dokunduklarında virüs bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.

Bilim insanları, güneş ışığıyla kendini dezenfekte eden maske geliştirdi. American Chemical Society tarafından yayımlanan yeni çalışmada, geliştirilen yüz maskesinin bir saat güneş ışığına maruz bırakılarak kendini dezenfe edebildiği belirtildi. Söz konusu maskenin geliştirilmesindeki en büyük neden ise insanların zaman zaman maskelerini yıkamayı unutmasıdır.

Bilim insanları tarafından geliştirilen maskeyi dezenfekte olabilmesi için yalnızca bir saat güneş ışığının altında bırakmak yeterli olacak. Yüz maskesi, reaktif oksijen türlerine (ROS) dirençli virüslerin ve bakterilerin yüzde 99,9999’unu bir saat içinde yok ettiği gözlemlendi. Güneş ışığı ile kendini dezenfekte eden maske yıkanabilir ve en az 10 kez yıkanmaya dayanabiliyor.

Sıcak su ve sabun ile yıkamak, maskeleri dezenfekte etmek için hala önerilen bir yöntemdir ancak maskeleri güneş ışığı ile de temizleyebilmek çok pratik olabilir. Bu tür antimikrobiyal kumaşların yüzey kontaminasyonunu azaltmaya yardımcı olmak için viral salgınlar gibi durumlarda koruyucu giysilerin yanı sıra yüz maskelerinde de kullanılabileceği belirtildi. Araştırmacılar tarafından geliştirilen kumaşı ticarileştirmeyi planlayıp planlamadıkları şu anda belli değil.

Türkiye Koronavirüste Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 11 Kasım'dan itibaren toplam hasta sayısı 402.053 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 11.145’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 344.613 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3.095 olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüse yakalanmamak için insanlarla yakın temasta bulunmamalısınız. Tüm dünyada etkisini sürdüren virüsten korunmak için ellerinizi sık sık yıkamalı ve ağzınızı ve burnunuzu kapatmalısınız.