Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (19 Temmuz)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 19 Temmuz haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (19 Temmuz)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Auto-rotate Control Pro: Ekranı otomatik döndürme seçeneği, akıllı telefonlarla birlikte gelse de çoğu akıllı telefon kullanıcısının kullanmayı çok tercih ettiği bir seçenek değildir. Bu seçeneği kullanmama nedeni kişiden kişiye değişiklik gösterse de seçeneğin yaygın olmamasının ana nedeni, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileme olasılığının çok yüksek olmasıdır. Auto-rotate Control isimli bu uygulama ise size seçenek yelpazeli bir otomatik döndürme seçeneği sunuyor. Bu uygulama sayesinde Netflix, YouTube ve benzeri uygulamalarda ekranın otomatik olarak dönmesini sağlayabilir, Google Chrome ve benzeri uygulamalarda ekranın sabit bırakabilirsiniz. Uygulama, 791 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,5 puan almıştır. Uygulamanın fiyatı normalde 10,99 TL'dir, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir.

Hue Melodi: Bu uygulama, çalan herhangi bir müziğin ritmine göre ışıkları değiştiren basit ancak bulunduğunuz ortamı bambaşka bir ortama dönüştürmekte inanılmaz bir başarı gösteren uygulamadır. Hue melodi, tabiri caizse ışıklarınızın müzikle birlikte dans etmesini sağlayabilir. Birçok uygulamada yer alan gereksiz bildirim sesleri olmadan kullanabileceğiniz son derece basit bir arayüzü bulunuyor. Uygulama, 108 kullanıcının derecelendirmesi ile 3,5 puan almıştır. Uygulamanın normalde fiyatı 6,59 TL'dir.

Simple Nav Bar: Uygulamanın isminden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonunuza gezinme butonları ekler. Bu, geri ve ana menüye dönme özelliği dokunmatik değil de tuş olan akıllı telefon kullanıcılarına çok yardımcı olabilir. Örneğin bu tuşlar çalışmadığında bu basit uygulamayı kullanarak akıllı telefonunuzda gezinebilirsiniz. Butonları aşağı ve yukarı da dahil olmak üzere ekranın herhangi bir kısmına yerleştirebilirsiniz. Uygulama bunun için size birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

The Lonely Hacker: Oyunun geliştiricileri, oyunun telefonunuzu en iyi dijital silaha dönüştürebileceğiniz, gerçek bir teknoloji uzmanı olabileceğiniz bir oyun olduğunu belirtiyor. Muazzam bir açık dünyada her sisteme sızabilir ve oyunculara özel olarak geliştirilen araçlarla yüzde yüz gerçekçi saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Oyunda seyahat edebilir ve bu esnada mümkün olan her cihazı hackleyebilirsiniz. Geliştiriciler, oyunu geliştirirken özellikle hack işleminin gerçekçi olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bilgisayar korsanlığını istemeyenleri de düşünen geliştiriciler, oyun içinde zaman geçirmelerine yardımcı olacak mini oyunların da olduğunu söylüyor. Oyun normalde 15 TL'ye satılıyor ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir. 11.849 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,4 puana ulaşan oyunu denemeniz öneriliyor.

Mental Hospital III: Bir mobil korku oyunu ne kadar korkutucu olabilir? Bu soru genellikle alaylı bir şekilde sorulur. Mental Hospital III ise mobil oyuncuları ikna edecek bir korku oyunu olarak çıkmıştır. Mobil oyunlara yerleştirilen korku ögelerinin yeterince korkutucu olmadığını düşünüyorsanız 4.352 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,1 puan alan gerilim dolu oyunu inceleyebilirsiniz.

Castle Defender Premium: Kale savunma oyunlarına ilgili misiniz? Castle Defender, kalenizi savunmak için bir anlığına da olsa nefeslenmenize izin vermeyecek kadar aksiyon dolu bir oyundur. Kalenize doğru gelen düşmanlardan korumak için dikkatli ve çabuk olmanızda fayda var. Gözlerinizi kısa bir an da olsa kapatırsanız her şey yerle bir olabilir.

Ruby Square: 700'den fazla zeka oyununa hazır mısınız? Bu oyun, akıllı telefonunuzu dijital bir rubik küpe dönüştürecektir. Oyunun mantığı son derece basittir. Aynı renge sahip blokları küpün tek bir yüzeyinde toplamanız gerekiyor. Ruby Square, hafızanızı güçlendirirken konstrasyonunuzu da geliştirmenize yardımcı olur. Bulmaca çözme becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli bir yolunu arıyorsanız her yaştan oyuncu için ideal bir seçenek olabilir.

Soul Warrior Premium: Shan ve Hina, yeni bir kötülükle karşı karşıya kalan iki cesur savaşçıdır. Savaşçıların karşısında bu dünyayı karanlık bir dünyaya dönüştürmek için sihir kullanan bir kara büyücü vardır. Cadı, savaşçıları ynemek için birbirinden tehlikeli yaratıklar gönderir. Oyun esnasında karşılaşacağınız sizi öldürmeye çalışan kötü canavarların üstesinden gelmeniz ve cadının kötü emellerine ulaşmasını engellemeniz gerekiyor.

Stickman Ghost Premium: Dünya çapında sayısız oyuncusu olan Stickman Ghost Premium yeniden kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda okçu ve kılıç ustası olmak üzere iki farklı tercih yapabilir, düşmanlarınızın üstesinden gelmek için çeşitli silahlarla karakterinizi güçlendirebilirsiniz.

Zombie Age 3 Premium: Zombie Age serisinin üçüncü oyunu daha vahşi zombi, daha ölümcül silahlar ve daha benzersiz kahramanlarla geri döndü. Birbirinden farklı yeteneklere sahip 20'den fazla karakterden herhangi birini seçebilir, 10'dan fazla zombi türünü keşfedebilir, tonlarca görevi yerine getirebilir, gelişmiş grafiğin keyfini sürebilirsiniz.

Blackthorn Castle: Henry isimli bir karakteri yönettiğimiz Blackthorn Castle, içerisinde kaybolacağınız gizemli bir dünyaya kapı aralıyor. Bu muhtemeşem grafiklere sahip oyunda çeşitli bulmacaları çözmeniz, gizemli ipuçlarını toplamanız gerekiyor. Oyunda düzinelerce bulmaca ve ipucu yer alıyor ve ilerlemeleriniz otomatik olarak kaydediliyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Stellar Tour: Bu uygulama, gök bilimine ilişkin her türlü unsuru öğrenmenizi sağlar. Bulutsular, galaksiler, gezegenler, uydular ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Stellar Tour'u kullanabilirsiniz.

YoWindow Weather: Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız bu uygulamanın geçen hafta da ücretsiz olduğunu fark etmişsinizdir. Uygulamayı geçen hafta indiremediyseniz şimdi indirebilirsiniz. Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu gösteren bir uygulama değildir. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor.

Murmur (Sesli Günlük): Günlüğünüz varsa ve günlüğünüze duyguları aktarmayı seviyorsanız bu amaçla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu duymak sizi oldukça sevindirebilir. Bu uygulama, gününüzü anlatabileceğiniz, duygularınızı kayıt altına alabileceğiniz basit ancak bu tür bir uygulama arayanları mutlu edecek bir uygulamadır.

Kintsugi: Eskiden not almak için not defterleri kullanılırdı ama teknolojinin gelişmesi ile o günler eskide kaldı. Kintsugi isimli uygulama, sesli notlar kaydetmenizi ve bunları düzenlemenizi sağlar.

OrasisHD: Bu uygulama sadece tek bir tıklama ile size HDR fotoğraf sağlayabilir. Fotoğraflarınızı istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz OrasisHD'de gördüğünüz sonuca inanamayacaksınız.

Start Here: Bir sosyal medya hesabı yönetiyorsanız Start Here'ın telefonunuzda yer almasının size çok büyük katkıları dokunabilir. Bu uygulama sayesinde videoları hızlıca düzenleyebilir, takipçilerinizin dikkatini doğrudan üzerinizde toplayabilirsiniz.

Stream Music Player: Bu uygulama sayesinde Google Drive, Dropbox, OneDrive ve diğer bulut hizmetlerinde yer alan müziğinize erişerek bir oynatma listesi oluşturabilir ve dinleyebilirsiniz.

Tiny Orchestra: Kendi orkestranızı kurabileceğiniz, büyüleyici grafikler eşliğinde birbirinden farklı enstrümanlar arasındaki ses farkının ayrımını yapmayı öğrenebileceğiniz bu harika oyunu mutlaka cihazınızda bulundurun.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)