En Çok Satılan Oyunlar: Türkçe Destekli Oyun İlk Günden Zirvede!

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 27 Mayıs-3 Haziran 2025 dönemini kapsayan listede 10 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulan Dune: Awakening, altı yıl önce çıkan piyasaya sürülen Dead by Daylight dahil pek çok oyun bulunuyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Dune: Awakening, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan PC oyunu oldu. Funcom tarafından geliştirilen oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Undertale oyununun yapımcısı Tobyfox tarafından geliştirilen Deltarune ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Elden Ring Nightreign, dördüncü sırada ise Türkçe dil desteğine sahip Stellar Blade konumlandı.

Bu oyunları souls-like türündeki Lies of P takip etti. Altıncı sırada Rune Factory: Guardians of Azuma, yedinci sırada ise yıllardır popülerliğini devam ettiren Dead by Daylight bulunuyor. Listede ayrıca Clair Obscur: Expedition 33, F1 25 ve daha pek çok oyun mevcut.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (3-10 Haziran 2025)