HBO, Westworld 3. Sezon Fragmanını Paylaştı

HBO, Amerikan bilim kurgu dizisi Westworld’ün üçüncü sezon fragmanını paylaştı.

Robotların insan destekçilerini desteklemek için birbirilerine karşı savaş açmaya hazır oldukları bir geleceğe derinlemesine inen Westworld’ün 3. Sezon resmi fragmanı HBO YouTube kanalında "Westworld - Official Season 3 Trailer" yayınlandı.

Üç dakika süren yeni sezon tanıtım videosundan çıkardığımız sonuç, Dolores, Aaron Paul tarafından canlandırılan bir inşaat işçisi olan Caleb ile ortaklık kurmaya çalışıyor. “Sen ve ben çok benziyoruz. Seni bir kafese koydular. Hayatının nasıl olacağına karar verdiler.” diyor Dolores. Dolores belki de Paul’un Breaking Bad’deki karakterine akıllıca bir geri çağrıda bulunuyor. Başka bir sahnede bir adamın Maave’den Dolores’i bulup onu öldürmesini istediğini görüyoruz. Bu, siyah giyinen adamın uzun zamandır aradığı oyunun sonu olabilir mi? Dolores öyle düşünüyor.

Görünüşe göre HBO, gerçek dünyada gerçekleşecek bir robot savaşı için zemin hazırlıyor. İnsanlığın kaderi sonuna bağlı olabilir mi? Kulağa hoş geliyor.

Westworld’ün üçüncü sezonu 15 Mart 2020’de ön gösterim yapacak. Sekiz bölümlük sezonunun Netflix’de son yıllarda görmeye alışkın olduğumuz formatta; haftalık parçalar halinde yayınlanması bekleniyor.