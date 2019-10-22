HITMAN 2'nin Cadılar Bayramı Etkinliği Bugün Başlıyor

Oyun dünyasındaki Cadılar Bayramı etkinliklerinin bir diğer durağı da HITMAN 2 olacak. Geçtiğimiz haftanın ortalarında Trick or Treat adı altında bir topluluk etkinliği gerçekleştirilmişti. Bugün ise yayınlanacak olan güncelleme ile Cadılar Bayramı temalı Escalation Contract oyuna eklenecek.

Yeni Escalation Contract, Hawke's Bay (New Zealand) bölümünde geçecek. Eğer Ücretsiz Başlangıç Paketi'ne sahipseniz, Cadılar Bayramı etkinliğine katılımda bulunabileceksiniz. Sahip değilseniz de PlayStation Store, Steam veya Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz.

Aşağıdaki fragmandan da görebileceğiniz üzere Hawke's Bay etkinlik kapsamında epey bir değişim geçirmiş. Etrafta iskeletler, balkabakları, kargalar ve daha birçok süsleme dikkatimizi çekiyor. Görünüşe göre Ajan 47 de bu süslemelerden nasibini almış. Ürkütücü kostüme ek olarak kafasında bir balkabağı ile villada yaşayan çiftin başına bir kez daha, daha yoğun bir atmosfer ile bela olacak.

Bu yeni kontratı başarılı bir şekilde tamamlarsanız, Tactical Wetsuit ve Bat Shuriken ile ödüllendirileceksiniz. Eğer indirimden HITMAN 2 oyununu alırsanız, açtığınız tüm ödülleri tam sürümde de kullanabileceğinizi söyleyelim.

Warner Bros. Entertainment ve IO Interactive tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.