2 kişinin yapabileceği bir oyun ne kadar iyi olabilir ki? Hollow Knight oynamaya başlayın ve bu muhteşem oyunu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team Cherry tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hollow Knight 2017 yılında çıkış yaptı. En iyi Soulslike oyunlardan biri olan Hollow Knight Metroidvania türünde 2 boyutlu bir yapım. Oynanış, atmosfer, görsellik, ses ve müzik bakımından neredeyse kusursuz sayılabilecek bir oyun olan Hollow Knight en iyi indie oyunlardan biridir.

Böcekler ve kahramanlarla dolu yıkık bir krallıkta geçen destansı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Oynarken size bambaşka duygular hissettirecek bu oyunda keşfedilecek pek çok yer ve üstesinden gelinecek pek çok düşman var.

Oyunculardan ve otoritelerden tam not alan Hollow Knight Metroidvania türünün en iyi temsilcilerinden biridir. Soulslike oyunlardan bol bol ilham alan Hollow Knight biraz zorlu da bir yapım.

Her noktası ilmek ilmek işlenmiş, sağlam dövüş mekaniklerine sahip eşsiz bir oyun arıyorsanız aradığınız yapım Hollow Knight olabilir.

Hollow Knight İndir

Siz de hemen Hollow Knight indirin ve bu muhteşem dünyaya adımınızı atın.

Hollow Knight Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (64bit)

: Windows 7 (64bit) İşlemci : Intel Core 2 Duo E5200

: Intel Core 2 Duo E5200 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 9800GTX+ (1GB)

: GeForce 9800GTX+ (1GB) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 9 GB kullanılabilir alan

: 9 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 1080p, 16:9 öneriliyor