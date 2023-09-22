Hollow Knight
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9000.00 MB
- Üretici Team Cherry
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2 kişinin yapabileceği bir oyun ne kadar iyi olabilir ki? Hollow Knight oynamaya başlayın ve bu muhteşem oyunu deneyimlemeye başlayın.
Team Cherry tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hollow Knight 2017 yılında çıkış yaptı. En iyi Soulslike oyunlardan biri olan Hollow Knight Metroidvania türünde 2 boyutlu bir yapım. Oynanış, atmosfer, görsellik, ses ve müzik bakımından neredeyse kusursuz sayılabilecek bir oyun olan Hollow Knight en iyi indie oyunlardan biridir.
Böcekler ve kahramanlarla dolu yıkık bir krallıkta geçen destansı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Oynarken size bambaşka duygular hissettirecek bu oyunda keşfedilecek pek çok yer ve üstesinden gelinecek pek çok düşman var.
Oyunculardan ve otoritelerden tam not alan Hollow Knight Metroidvania türünün en iyi temsilcilerinden biridir. Soulslike oyunlardan bol bol ilham alan Hollow Knight biraz zorlu da bir yapım.
Her noktası ilmek ilmek işlenmiş, sağlam dövüş mekaniklerine sahip eşsiz bir oyun arıyorsanız aradığınız yapım Hollow Knight olabilir.
Hollow Knight Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
En iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Hollow Knight bizleri adeta büyüleyen bir oyundu.
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Metroidvania Nedir? En İyi Metroidvania Oyunları
Oldukça eskiye dayanan bir oyun türü olan Metroidvania, sıkı oyuncuların çok iyi bildiği bir janr. Oyunlarla yeni tanışan pek çok kişi ise ya henüz hiç Metroidvania oyunu oynamamış oluyor ya da oynadığı bazı oyunların bu türe ait olduğunun farkında değil.
Hollow Knight Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 9800GTX+ (1GB)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 9 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p, 16:9 öneriliyor
Muhteşem bir oynanış
İlgi çekici ve keşfedilesi bir dünya
Grafikler ve atmosfer müthiş
Oyundaki gelişme hissiyatı çok iyi
Sesler ve müzikler şahane