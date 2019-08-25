Honor 20 Kullanıcılarına Güncelleme Müjdesi

Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan ve ülkemize Haziran'da giriş yapan Honor 20 modeli ilk büyük güncellemesini alıyor. Güncelleme içeriğinde Temmuz güvenlik paketi ve bir dizi sistem optimizasyonu sunuluyor.

Honor 20 şu anda Magic UI 2.1 arayüzüne sahip ve olabildiğince stabil çalıştığını söylemek mümkün. Ancak yine de sürüm 9.1.0.142 adıyla gelen güncellemeyle telefonun optimize edileceği vurgulanıyor. 4.16GB boyutunda olan sistem güncellemesi bölgesel olarak dağıtılmaya başlandı.

İçerisinde Android'in Temmuz güvenlik güncellemesini ve Android işletim sisteminin performans ve istikrarını bir miktar iyileştirmede bulunacağı belirtilen Honor 20 güncellemesi, kullanıcıları sevindirecek gibi gözüküyor. Piyasaya sürülmesinden sadece 14 gün sonra global pazarda 1 milyon satış başarısına ulaşan cihazın yenilikçi kalacağını söylemek mümkün.