Honor 20i Tanıtılmadan Satışa Çıktı (Teknik Özellikleri ve Fiyatı)

Önümüzdeki ay içerisinde Londra'da tanıtımı yapılması planlanan Honor 20i bugün Çin merkezli Vmall isimli çevrimiçi mağazada satışa çıktı. Honor 20i, yine kullanıcıların beğeneceği bir telefon olacak gibi görünüyor.

Honor 20i Özellikleri

Honor 20i, su damlası çentik ve 6.2 inçlik IPS FHD+ ekranla geliyorken 4GB/6GB RAM seçeneklerine sahip. Aynı zamanda 64GB/128GB/256GB dahili depolama alanı seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan Honor 20i, Kirin 710 yonga setinden gücünü alıyor. Hızlı şarj destekli 3400 mAh bataryayla gelen cihazda EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9 Pie yer alacak.

Honor 20i'nin 32MP'lik ön kamerası yapay zeka odaklı selfie güzelleştirme gibi çeşitli özelliklere sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise ana kamera olarak 24MP, 8MP geniş açılı lens ve 2MP derinlik sensörü bulunacak. Fiziksel parmak izini de barındıracak olan Honor 20i'nin kulaklık jakı barındırdığını hatırlamak gerekiyor.

Honor 20i Fiyatı ve Satış Tarihi

Şimdilik Çin'de ön siparişe sunulan cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat birkaç ay içerisinde ülkemize gelmesi planlanan Honor 20i'nin orta-üst seviye pazarına güzel bir alternatif oluşturacağını söylemek lazım. Parlak mavi, kırmızı ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model hakkındaki görüşlerinizi yorum bölümü aracılığıyla bizlerle paylaşabilirsiniz.