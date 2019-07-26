Huawei CEO'su Katlanabilir Mate X'i Kullanırken Yakalandı

Huawei Tüketici CEO'su Richard Yu, henüz piyasaya sürülmemiş olan katlanabilir Mate X'i kullanırken görüntülendi. Mate X'i kullandığını gören kişilere poz veren Yu, cihaz hakkında yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

Şubat ayında tanıtılan ve Galaxy Fold ile rekabet edeceği düşünülen Mate X, o tarihten beri herhangi bir pazarda satışa sunulmadı. Galaxy Fold'un ekran sorunlarını gören ve aynı sıkıntırlarla boğuşmak istemeyen Huawei'nin bu cihazı rafa kaldırmadığı görüldü. Görünen o ki şirketin tüketici CEO'su Richard Yu telefonunu hala kullanmaya devam ediyor.

Eylül ayında tekrardan satışa sunulacak olan Samsung Galaxy Fold'a karşı nasıl yanıt vereceği bilinmeyen Huawei'nin katlanabilir telefonunu unutturmak istemediği düşünülüyor. Katlanabilirlik konusunda Galaxy Fold'dan daha başarılı bulunan Mate X, dışa dönük katlanabilir ekrana sahip.

Eylül Ayında Tekrardan Lanse Edilecek

Ancak bazı kullanıcılar Galaxy Fold'un tasarımının hassas ekranı korumak için daha iyi olduğunu söylerken, bazıları ise Huawei'nin tasarımının ekrana daha az baskı yapacağını düşünüyor. Eylül ayında tekrardan resmi lansmanları yapılacak olan bu cihazların ülkemize gelmesi de muhtemel.

Peki ya siz katlanabilir Mate X ve Galaxy Fold hakkında ne düşünüyorsunuz?