iPhone 17 ve Galaxy S26'lara Rakip Olacak Huawei Pura 90 Modellerinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Huawei Pura 90 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Son olarak geçtiğimi yıl haziran ayında Pura 80 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, iddilara göre bu sene işleri biraz hızlandırma kararı aldı. Buna göre Pura 90, Pura 90 Pro ve Pura 90 Ultra modellerinden oluşacak yeni Huawei amiral gemisi modelleri önümüzdeki ay tanıtılacak.

Huawei Pura 90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Söz konusu akıllı telefon sızıntıları olduğunda adını sık sık duyduğumuz Digital Chat Station'ın iddialarına göre Huawei Pura 90 serisi, nisan ayında tanıtılacak. Bu da yeni modellerinin beklenenden iki ay daha erken çıkacağı anlamına geliyor. Yine aynı kaynağa göre Huawei etkinlikte Pura X2 adında bir de akıllı telefon tanıtacak.

Belirtmekte fayda var ki Pura 90 modelleri ilk olarak Çin'de çıkacak. Daha sonra ise Türkiye dahil olmak üzere farklı pazarlarda satışa çıkacak. Bu Huawei'ye özgü bir davranış değil. Xiaomi dahil pek çok Çinli akıllı telefon üretici benzer bir strateji uyguluyor. İki duyuru arasında ise en fazla 1-2 ay süre oluyor.

Huawei Pura 90 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Huawei'in Pura 90 serisi üç farklı modelden oluşacak. Söz konusu modellerin her biri farklı bir segmenti hedefleyecek.Serinin standart modeli olan Pura 90, 6.58 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Kıyaslamak gerekirse bu Samsung Galaxy S26'nın 6.3 inç ekranından büyük ancak iPhone 17 Pro Max'in 6.9 inç ekranından küçük.

Yani boyut olarak Samsung'un standart ve Plus modelleri arasında bir yere konumlanmış durumda. Serinin üst segment modelleri ise 6.87 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. İşlemci tarafında ise Huawei kendi geliştirdiği Kirin çiplerini kullanmaya devam edecek.

Standart Pura 90 modeli Kirin 9020 işlemciyle gelirken Pro modeli daha güçlü olan Kirin 9030'a yükselecek. Serinin en tepesinde yer alacak olan Ultra model ise Kirin 9030 Pro işlemciden güç alacak. İddialara göre şirketin yeni nesil işlemcileri ABD ambargosunun sınırlarını aşmayı başarak ve 5G desteğine sahip olacak.

Söz konusu özellik ne yazık ki Pura 80 modellerinde yoktu. Batarya kapasiteleri ise sırasıyla 6.000 mAh, 6.500 mAh ve 7.000 mAh olacak. Öte yandan HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çalışacak telefonlar, 5G ile Wi-Fi 6 bağlantı desteği sunacak. 100W hızlı şarj desteği ve 12 GB RAM da yine sızdırılan özellikler arasında.

Model Ekran Boyutu İşlemci Pil Kapasitesi Pura 90 6.58 inç Kirin 9020 6.000 mAh Pura 90 Pro 6.87 inç (düz) Kirin 9030 6.500 mAh Pura 90 Ultra 6.87 inç (düz) Kirin 9030 Pro 7.000 mAh

Huawei Pura X2 Özellikleri Neler?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, Pura 90 serisi ile birlikte Pura X2 modelini de tanıtacak. Söz konusu model tıpkı selefi Pura X gibi kitap şeklinde katlanabilir olacak. Benzer bir tasarımı yakın zamanda iPhone Fold gibi modellerde de göreceğiz.

Pura X2, açıldığında 7.69 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlüklü bir iç ekran sunacak. Katlandığında ise 5.5 inç büyüklüğünde bir dış ekranla karşımıza çıkacak. Yine kıyaslayacak olurska Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone Fold'un iç ekranı 7.8 inç, dış ekranı ise yine 5.5 inç olacak.

Pura X2'nin belki de en dikkat çekici özelliği kamera olacak. Cihaz, Huawei'nin Red Maple adını verdiği dörtlü kamera dizilimiyle gelecek. Bu modelde 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel geniş açı lend, 8 megapiksel telefoto kamera ve bir adet multispektral Red Maple ana renk sensörü kullanılacak.

Elbette tüm bu bilgiler sızıntılara dayanıyor ve nihai ürünlerde farklılıklar olması mümkün. Ancak Huawei'nin Pura serisini her nesilde daha iddialı bir konuma taşıdığı açıkça görülüyor. Nisan ayının akıllı telefon dünyası için oldukça heyecanlı geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Çok değil birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefon pazarının lideri olma yolunca emin adımlarla ilerleyen Huawei, 2019'da karşılaştığı ABD ambargosu nedeniyle zor günler geçirdi ve global pazar payını büyük oranda kaybetti. Ancak şirket hem pes etmedi hem de Türkiye pazarından çekilmedi.

Hatta ben de MatePad Pro 13.2 başta olmak üzere pek çok Huawei ürününü kullanıyorum. Pura 90 serisi ile ilgili okuduklarım ve yazdıklarım kesinlikle ilgimi çekti. Huawei'in Google servislerini kullanmayı kolaylaştırdığını da göz önünde bulundurursak belki de Pura 90'lara Türkiye'ye geldiği zaman şans vermek mantıklı olabilir.