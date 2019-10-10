Intel, Yerleşik AMD Grafik Birimli İşlemcileri Sonlandırıyor

İşlemci pazarında birbirine rakip olan Intel ve AMD, birkaç yıl önce büyük bir sürpriz yaparak özel bir yonga setinin üretimi için iş birliği yapmıştı. İki teknoloji devi bir araya gelmiş ve yerleşik AMD grafik birimine sahip Intel işlemcileri üretilmişti.

Kaby Lake-G serisi işlemcileri olarak bilinen bu donanım artık ömrünün sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor. Çünkü şimdilerde Intel, Kaby Lake-G işlemcilerini sonlandıracağını duyurdu.

Alınan bu kararın sebebi açıklanmazken, Intel’in internet sitesinde yer alan duyuruda, 31 Ocak 2020’ye kadar bu işlemcilerin siparişlerine devam edileceği ve bu tarihten sonra artık bu işlemcilerin satılmayacağı belirtiliyor.

Hali hazırda bu işlemcilerle çalışan cihazlarınız varsa, Intel’in bu duyurusu sizi endişelendirmesin. Çünkü Intel Kaby Lake-G kullanıcılarını tamamen terk etmeyecek ve işlemcilerin piyasaya sürülüşünden itibaren 5 yıl daha yazılım desteği vermeye devam edecek. Yani yaklaşık 3 - 3,5 yıl daha bu işlemcileri en güncel yazılımlarla kullanabileceksiniz.

Intel ve AMD’nin bu ortaklığı ilginç bir deneyimdi ve NVIDIA’nın dizüstü bilgisayar grafik birimlerine karşı bir cevap niteliğindeydi. Ayrıca, Intel’in kendi GPU teklifleri ile karşılaştırıldığında kullanıcılara daha güçlü bir grafik sistemi sağlamıştı fakat görünüşe göre bunun da artık sonuna gelindi.