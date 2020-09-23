iOS 14 Yüklemeden Önce Bir Daha Düşünün!

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte bazı yeni ürünlerini tanıttı ve işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kullanıcılarla buluşturdu. Bu noktada iOS 14 birbirinden kullanışlı pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor. Yine de telefonunuzu güncellemeden önce bir süre daha beklemeyi isteyebilirsiniz.

iOS 14 için Downgrade Kısıtlaması!

Şirketin yaptığı yeni düzenleme ile birlikte akıllı telefonlarını iOS 14'e yükselten kullanıcılar şu andan itibaren iOS 13'e geri dönemiyor.

Öte taraftan bildiğiniz üzere pek çok kullanıcı işletim sisteminin yeni sürümünde performans düşüşü, batarya ömründe azalma ve benzeri diğer sorunlardan şikayet ediyor ve bu sorunların çözülmesi birkaç haftalık periyotlara yayılabilir. Eğer bu tip sorunlardan endişe ediyorsanız iOS 14'e yükseltme yapmanız pek mantıklı olmayabilir çünkü artık bir dönüş imkanınız bulunmuyor.

Bir iPhone'u ya da iPad'i önceki sürüme döndürmek özellikle yeni sürümde çeşitli hatalarla karşılaşan kullanıcılar için faydalı olabilir. Eğer iOS 14 ile ilgili herhangi bir ciddi sorun yaşadıysanız ne yazık ki iOS 13'e dönmeniz artık mümkün değil ve bu nedenle yeni güncellemeleri beklemeniz gerekecek.

16 Eylül tarihinde herkes için yayınlanan iOS 14'ün neredeyse bir hafta gibi kısa bir sürede, destekli tüm cihazların yüzde 30'una kurulduğunu görüyoruz. Kısa bir kıyaslama yapabilmeniz adına iOS 13'ün ilk bir haftada, destekli tüm cihazların yüzde 20'sine kurulduğunu hatırlatalım.