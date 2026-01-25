Bu Özellikleri Duyunca Yeni iOS Güncellemesini İndirmek İsteyeceksiniz!

Apple, ünlü akıllı asistanı Siri'yi yapay zeka teknolojisiyle yenilemek için geri sayımı başlattı. Neredeyse 2 yıldır geliştirilen yeni Siri projesinin yakında beta sürecine girmesi beklenen iOS 26.4 sürümüyle birlikte hayatımıza gireceği artık neredeyse kesinleşti.

Gelen son raporlar iOS 26.4 kodlarında yeni asistana dair önemli referansların bulunduğunu gösteriyor. Gelin şimdi yaklaşan güncelleme ile birlikte kullanıma sunulacak yeni Siri özelliklerine bir göz atalım.

Siri, iOS 26.4 İle Birlikte Neler Sunacak?

Yenilenen sesli asistanın en dikkat çekici özelliği şüphesiz ki yapay zeka destekli akıl yürütme yeteneği olacak. Şimdiye kadar genel anlamda sadece basit komutları yerine getirebilen Siri yeni güncelleme ile beraber kullanıcı verileriyle entegre çalışan bir asistana dönüşecek.

Örneğin Siri'ye galerinizde yer alan biri için "Bu kişiyle daha önce nerede tanışmıştım?" gibi karmaşık ve kişisel sorular sorabilecek ve anında doğru yanıtlar alabileceksiniz. Yapay zekayla yenilenen asistan iOS 26.4 itibarıyla temel olarak üç önemli yeniliğe ev sahipliği yapacak.

Sorgu Planlayıcı: Siri'nin karar mekanizması olan bu katman kullanıcının isteğini en verimli şekilde nasıl yerine getireceğine karar verecek. Web araması mı, kişisel veriler mi yoksa üçüncü taraf bir uygulama mı kullanılacağına sistem kendisi karar verebilecek.

Siri'nin karar mekanizması olan bu katman kullanıcının isteğini en verimli şekilde nasıl yerine getireceğine karar verecek. Web araması mı, kişisel veriler mi yoksa üçüncü taraf bir uygulama mı kullanılacağına sistem kendisi karar verebilecek. Özetleyici: Apple Intelligence'ın temel taşlarından biri olan bu özellik, bildirimleri, web sayfalarını veya ses kayıtlarını özetlemek için kullanılacak.

Bilgi Arama Sistemi: Siri, genel kültür soruları veya bilgi testi gibi konularda ChatGPT veya web sonuçlarına başvurmadan yanıt verebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda aktardığımız gibi Apple, yeni Siri'nin bu yetenekleri kazanması için Google ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında söz konusu özelliklerin büyük bir bölümünü Gemini altyapılı özel bir yapay zeka modeli üstelenecek. Ancak şirket sistemlerinde Google'a ait herhangi bir ibare bulundurmayacak.

iOS 26.4 Ne Zaman Yayınlanacak?

İddialara göre iOS 26.4'ün beta süreci önümüzdeki haftalarda resmen başlayacak. Güncellemenin nihai sürümü ise mart ya da en geç nisan ayında yayınlanacak. Ayrıca Apple, yeni sürümün Siri özelliklerini aktarmak amacıyla şubat ayında bir lansman da düzenleyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yenilenen Siri'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.