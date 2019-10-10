Dün internet sitesinde güncelleme yapan Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye satış fiyatlarını resmi olarak duyurdu. Peki iPhone 11 almak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerekiyor?
Apple'ın açıkladığı fiyat listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Türkiye En Çok Çalışılması Gereken Ülkelerden Birisi!
Picodi tarafından yapılan araştırma, Apple tarafından duyurulan resmi satış fiyatları baz alınarak yapıldı. Araştırmaya katılan ülkelerin tümünde resmi satış fiyatlarını baz alan şirket, iPhone 11 Pro modelinin 64 GB depolama kapasitesine sahip varyasyonu üzerinden kıyaslama yaptığını belirtiyor.
Ortalama maaşların ülkelerin resmi birimlerinden ya da istatistik sayfalarından alındığını belirten şirket, yapılan hesaplamalarda geçim masraflarının dahil edilmediğini yani maaşın tamamının ayırıldığını düşündüğümüze dikkat çekiyor. Aşağıda verilen sürelerin iş günlerini temsil ettiğini söylemiş olalım (21 iş günü 1 ay).
İşte O Araştırmanın Sonuçları
- Ortalama bir Türk, iPhone 11 Pro 64 GB alabilmek için 89,1 gün çalışmak zorunda.
- Türkler geçen sene eş değer modeli alabilmek için 6,7 gün daha fazla, yani 95,7 gün çalışmalıydı.
- Türklerin ortalama aylık geliri 2,593 TL olarak ölçülmekte.
- Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en çok çalışması gereken ülke 96,7 gün ile Ukrayna oldu. Yani ortalama bir Ukraynalı, yeni modeli alabilmek için üç aydan fazla çalışmalı.
- Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en az çalışması gereken ülke ise 4,8 gün ile İsviçre oluyor. Bu da ortalama bir İsviçrelinin yeni modele sahip olabilmesi için bir hafta çalışmasının yeterli olduğunu gösteriyor.
- Yunanistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 27,7 gün olarak hesaplanıyor.
- Çin'de ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 30,4 gün olarak hesaplanıyor.
- Suudi Arabistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 9,1 gün olarak hesaplanıyor.
- Hindistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 66,7 gün olarak hesaplanıyor.