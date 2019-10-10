Dün internet sitesinde güncelleme yapan Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye satış fiyatlarını resmi olarak duyurdu. Peki iPhone 11 almak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerekiyor?

Apple'ın açıkladığı fiyat listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye En Çok Çalışılması Gereken Ülkelerden Birisi!

Picodi tarafından yapılan araştırma, Apple tarafından duyurulan resmi satış fiyatları baz alınarak yapıldı. Araştırmaya katılan ülkelerin tümünde resmi satış fiyatlarını baz alan şirket, iPhone 11 Pro modelinin 64 GB depolama kapasitesine sahip varyasyonu üzerinden kıyaslama yaptığını belirtiyor.

Ortalama maaşların ülkelerin resmi birimlerinden ya da istatistik sayfalarından alındığını belirten şirket, yapılan hesaplamalarda geçim masraflarının dahil edilmediğini yani maaşın tamamının ayırıldığını düşündüğümüze dikkat çekiyor. Aşağıda verilen sürelerin iş günlerini temsil ettiğini söylemiş olalım (21 iş günü 1 ay).

İşte O Araştırmanın Sonuçları