iPhone 12 5G Batarya Kullanımı Belli Oldu: Sonuç Üzücü

Apple yeni iPhone serisine 5G bağlantı teknolojisi desteği getirdi. Peki iPhone 12 5G bataya kullanımı nasıl? iPhone 12 5G batarya kullanımı ortaya çıktı. İşte merak edilenler.

iPhone 12 5G Batarya Kullanımı Nasıl?

5G bağlantı teknolojisi akıllı telefon endüstrisi için büyük bir ilerleme. İndirme ve yüklemeler için teorik olarak en yüksek hızlar 5G ağında 4G LTE ağına göre çok daha yüksek, 5G ağları daha fazla trafiği kaldırabiliyor ve 5G'de gecikme hızı daha düşük. Ancak ne yazık ki 5G bağlantıları da 4G bağlantılardan daha fazla enerji tüketiyor.

Tom's Guide, 5G'nin iPhone 12'nin pil ömrü üzerinde ne kadar fark yaratacağını bulmaya karar verdi. AT&T'nin 5G ağı ile iPhone 12, 8 saat 25 dakika dayandı. 4G bağlantısına geçtikten sonra aynı iPhone 12 10 saat 23 dakika hayatta kaldı. iPhone 12 Pro, 5G'de 9 saat 6 dakika ve 4G'de 11 saat 24 dakika pil ömrüyle biraz daha iyi sonuç verdi.

Apple'ın yeni iPhone 12 Pro Max modeli, TENAA tarafından yayınlanan bilgiye göre iPhone 11 Pro Max'teki 3.969 mAh pilden yaklaşık %7 daha az kapasite olan 3.687 mAh pil ile donatılmış durumda.

iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

Sizler iPhone 12 5G batarya kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!