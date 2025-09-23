Ultra İnce iPhone Air Ameliyat Masasında! Parçalarına Ayrıldı

Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün tanıttı. Bunlar arasında AirPods Pro 3, Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 gibi birçok cihaz da yer aldı. Ancak tüm bu duyuruların arasından en çok dikkat çeken elbette yeni iPhone serisi oldu. Teknoloji devi, bu yıl alışılmışın dışına çıkarak üç yeni iPhone modelinin yanı sıra ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air’i de sahneye çıkardı.

Samsung’un Galaxy S25 Edge modeline rakip olarak görülen iPhone Air, tanıtımın ardından kısa sürede gündeme oturdu. Şimdi ise gelenek bozulmadı ve cihaz ameliyat masasına yatırılarak iç yapısı incelendi. İşte ayrıntılar...

iPhone Air'in İçi Gözler Önüne Serildi

Yakın zamanda yapılan sağlamlık testinden başarıyla çıkan iPhone Air, bu kez de iFixit ekibi tarafından detaylı bir şekilde söküldü. Elektronik cihazların tamir rehberleriyle tanınan ekip, iPhone Air’in beklenenden daha kolay onarılabildiğini açıkladı. Ekran ve arka camın birbirine yapıştırıldığı belirtilse de bu zaten önceki iPhone modellerinde de aynıydı.

Telefonun içini parçalarına ayırmak ise şaşırtıcı derecede pratik. Ultra ince tasarımından dolayı daha az bileşene sahip olan iPhone Air, bu sayede söküm sürecini kolaylaştırıyor. Cam paneller dışında kalan parçaların neredeyse LEGO gibi ayrılabildiği ifade ediliyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

iPhone Air Fiyatı

256 GB depolama: 97.999 TL

97.999 TL 512 GB depolama: 109.999 TL

109.999 TL 1 TB depolama: 121.999 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.