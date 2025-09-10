200 Dolarlık Telefonlarda Olan Özellik Nihayet iPhone'a da Geldi!

Apple, dün gerçekleştirdiği etkinlikte uzun süredir heyecanla beklenen iPhone Air ve iPhone 17 serisini resmen tanıttı. iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşan seri, dikkat çekici yenilikleriyle öne çıktı. En önemlisi ise Apple’ın yıllardır eleştirildiği bir konuda sonunda geri adım atması oldu. İşte detaylar...

Standart iPhone 17, 120 Hz Ekrana Sahip

Apple, yıllardır ekran yenileme hızı konusunda ciddi eleştirilerin hedefindeydi. 2021’de piyasaya çıkan iPhone 13 serisinden bu yana yalnızca Pro modellerde 120 Hz desteği sunarken, standart iPhone’larda bu özelliği es geçiyordu. Buna karşın Android cephesinde bütçe dostu cihazlarda bile 120 Hz ekranların yer alması Apple’ı zamanla adeta alay konusu haline getirmişti. Ancak nihayet bu tartışma sona erdi.

Yeni tanıtılan iPhone 17, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,3 inç LTPO OLED ekranla geliyor. Böylece yıllardır süren bekleyiş nihayet son bulmuş oldu. Kullanıcıların en büyük tepkisi Apple’ın yüksek fiyatlı standart modellerinde bu özelliği sunmamasıydı. Zira bugün 200-250 dolarlık Android telefonlarda bile 120 Hz ekran standart hale gelmişken, geçtiğimiz yıl 799 dolar başlangıç fiyatla çıkan iPhone 16’da hâlâ bu özellik yoktu.

iPhone 17 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.3 inç Super Retina XDR OLED, ProMotion adaptif 120 Hz, 3000 nit parlaklık, Always-On, Ceramic Shield 2

6.3 inç Super Retina XDR OLED, ProMotion adaptif 120 Hz, 3000 nit parlaklık, Always-On, Ceramic Shield 2 İşlemci: Apple A19 (3 nm)

Apple A19 (3 nm) Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread (Apple N1 çipi)

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread (Apple N1 çipi) Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB RAM: 8 GB

8 GB Arka Kamera: 48 MP ana + 48 MP ultra geniş (Dual Fusion)

48 MP ana + 48 MP ultra geniş (Dual Fusion) Ön Kamera: 18 MP, Center Stage

18 MP, Center Stage Video: 4K 60 fps Dolby Vision, Cinematic, Action Mode, Spatial Audio, Vision Pro için uzamsal içerik

4K 60 fps Dolby Vision, Cinematic, Action Mode, Spatial Audio, Vision Pro için uzamsal içerik Batarya: ~30 saat video, %50 şarj ~20 dk (40W/60W adaptör), iOS 26 Adaptive Power Mode

~30 saat video, %50 şarj ~20 dk (40W/60W adaptör), iOS 26 Adaptive Power Mode SIM: eSIM-only (bölgelerine göre)

eSIM-only (bölgelerine göre) Tasarım: Siyah, lavanta, mist blue, adaçayı, beyaz; %30 geri dönüştürülmüş içerik

Siyah, lavanta, mist blue, adaçayı, beyaz; %30 geri dönüştürülmüş içerik Fiyat: 799 dolar (256 GB)

