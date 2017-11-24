iPhone X Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Gerek özellikleriyle, gerekse fiyatıyla sahne ışıklarını üzerine toplamayı başaran iPhone X, gece yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Haliyle onlarca kişi, yeni nesil iPhone'a kavuşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Tamindir ekibi olarak daha Türkiye'de satışa çıkmadan incelemesini yaptığımız iPhone X, nihayet Türkiye'deki raflarda yerini aldı. Apple'ın yeni amiral gemisi, gece saat 00.00'ı gösterdiğinde İstanbul'da bazı mağazalarda satışa çıktı.

Uçtan uca OLED ekranı ve Face ID teknolojisi başta olmak üzere radikal bir değişim yaşan ve son 10 yılın en iyi iPhone'u olarak dikkat çeken iPhone X, teknik özellikleri kadar fiyat performansıyla da bir hayli gündem olmuştu.

ABD fiyatı 999 dolar olan ve Türkiye'de 6099 ila 6899 TL arasında satılan iPhone X, yüksek fiyatına rağmen stokları tüketmiş durumda. Öyle ki dün gece yarısı itibarıyla Türkiye'de resmi olarak satışa çıkan cihaz için onlarca müşteri mağazalara koştu.

Mevzu bahis iPhone olunca, uzun kuyruklar görmeye alıştık ancak bu sefer nasıl bi manzarayla karşılaşacağımız konusunda soru işaretleri vardı. Fakat bu soru işaretleri yerini uzun kuyruklara bıraktı.

Saat tam 00.00 olduğunda kapılar açıldı ve müşteriler içeri girdi. iPhone X'i kapan hemen kasalara koştu. iPhone X alan bir kişi, “Telefonu aldık, mutluyuz ve kullanacağız. Ben ön ayırma yapmıştım o yüzden 20 dakika bekledim” dedi.

Peki, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X'in dikkat çeken özellikleri neler? İşte cevabı.

iPhone X Dikkat Çeken Özellikleri

iPhone X, diğer iPhone modellerine göre çerçevesiz denebilecek fiziksel yapısıyla ve cam kaplamasıyla dikkat çekiyor ve çerçevesiz ekranda OLED teknolojisini kullanarak Super Retina ekran ile adeta "cam gibi" bir görüntüyü kullancıyla buluşturuyor.

Ekran kilidini açmak için Face ID teknolojisi kullanılıyor. Yüz haritası çıkaran teknoloji ile gözlük ya da herhangi bir aksesuar kullanmak sorun olmuyor. Bununla birlikte, yüz tanıma teknolojisindeki hata payının 1.000.000'da 1 olduğunu belirtmekte fayda var.

Performans tarafında ise Apple'ın yeni nesil 6 çekirdekli mobil işlemcisi A11 Bionic'i kullanan iPhone X, 6 çekirdekli işlemcinin 2 çekirdeğini yüksek performans için, 4 çekirdeğini de düşük performans için çalıştıracak ve pil tüketimini dengeleyecek.

iPhone X'te bulunan dikey yönlü çift kameraların ikisi de 12 MP. 4K 60 kare ve 1080P 240 kare video kaydı yapabilen iPhone X, aynı zamanda iki kamerada da Optik İmaj Sabitleyici ile profesyonel fotoğraf makinelerini adeta cebimize getiriyor.

Batarya performansı konusunda da iddialı olan iPhone X, bir önceki nesillere göre çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Yeni amiral gemisinin batarya performansı, iPhone 7'den 2 saat daha fazla olacak. Bu da 12 saate denk geliyor.

Bununla birlikte kablosuz şarj standı AirPower ile iPhone X, Apple Watch Series 3 ve Airpods aynı anda kablosuz olarak şarj edilebilecek.

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 6099 TL'den, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL'den satışa sunuluyor.