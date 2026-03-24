16 GB RAM'li Telefon AnTuTu Testine Girdi! 165Hz OLED Ekranı Var

iQOO'nun yeni telefonu Z11'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı ortaya çıkan iQOO Z11'in bu kez AnTuTu puanı belli oldu. Performans testinde yüksek puan almayı başaran telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO Z11 AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11, AnTuTu testinde 2 milyon 625 bin 16 puan aldı. Amiral gemisi sınıfındaki telefonlar genelde 3.8 milyon ile 4.1 milyon arasında puan alıyor. Orta segment telefonlar ise genelde 2.0 milyon ile 2.2 milyon puan arasında konumlanıyor. Dolayısıyla bu puanın orta segment için oldukça yüksek bir puan olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Z11'den daha güçlü bir işlemciye sahip iQOO Z11 Turbo, AnTuTu'da 3 milyon 599 bin 38 puana ulaşmıştı. Bu telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 tercih edilmişti. Bu işlemcida 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Z11'de Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 8500 ayrıca PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan şekilde oynanabiliyor. Serinin bir önceki modeli iQOO Z10'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 mevcut. Bu işlemcinin de çoğu o yun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin önceki modeli iQOO Z10'da 7.300 mah batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Z11, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da ise 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Serinin bir önceki modeli göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11'de 5000 nit veya üzeri bir parlaklık bulunabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip iQOO Z11, 26 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO Z10, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in yaklaşık 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 859 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AntuTu testinde alınan puanı göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11'in orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Şu anda kullandığım telefonda yüksek grafik kalitesine sahip bazı oyunlarda kasma ve donma gibi sorunlarla karşılaşabiliyorum. Z11'in güçlü işlemcisi ise kaliteli grafikleriyle öne çıkan Genshin Impact'ı bile 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Telefon yalnızca güçlü işlemcisiyle değil aynı zamanda bataryasıyla da öne çıkacak. Yine kendi telefonumdan örnek vereyim. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonumda oyun oynadığımda veya sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Z11'in ise 9.020 mAh batarya kapasitesi sayesinde gün boyu şarj işlemine ihtiyaç duymayacağını belirteyim. Bu bence çok büyük bir avantaj.