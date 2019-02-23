İşte Yerli Telefon Reeder P13 Lite'ın Üretim Fabrikası

Son birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki telefon pazarına giriş yapan yerli üretici Reeder'ın Samsun'daki fabrikası görüntülendi. İlk defa Türkiye'de üretim yapan Reeder'ın giriş seviyesindeki telefonu P13 Lite Türk işçiler tarafından üretiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayıyla birlikte üretimlere başlayan teknoloji üreticisi Reeder, yakın zaman içerisinde ilk yerli üretim modeli olan P13 Lite'ı sunmaya hazırlanıyor. Samsun'da kurulan fabrikada ilk aşamada 180 kişiyi işe alan Reeder, daha önceden F1 isimli tuşlu modelini üretmişti. Şimdi ise ilk defa akıllı telefon üreten firmanın Operasyon Merkez Müdürü Yunus Hakan Binoz açıklamalarda bulundu.

Günde 250, yılda ise 70 bini aşkın telefon üretmeyi planladıklarını dile getiren Binoz, ilk akıllı telefonları P13 Lite hakkında şunları söyledi: "Bu model, burada ürettiğimiz ilk akıllı telefonumuz. Türkiye'de üretilen ve yerli malı olan ürünün fiyatı da uygun olacak. Ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Bir ay içinde P13 Lite'ı piyasaya sürmeyi hedefliyoruz"

Reeder P13 Lite Teknik Özellikleri

Şirketin ilk yerli üretim modeli olan P13 Lite'ın teknik detaylarına da değinen Yunus Hakan Binoz, cihazda 5.7 inç IPS ekran kullanıldığını belirtti. 1GB RAM ve 16GB dahili depolama ile geleceği söylenen P13 Lite'ın arka tarafında 8MP, ön tarafında ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verdiği dile getirildi. Giriş seviyesinde boy gösterecek cihazın Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacağı söylenirken 2500 mAh bataryası olacak.