James Webb Uzay Teleskobu'ndan Jüpiter Görüntülendi

NASA'nın yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'ndan daha fazla görüntü, derin uzaydaki nesnelerden alınan ilk bilimsel görüntülerin resmî olarak yayınlanmasının ardından gelmeye devam ediyor. Bugün ise bizleri Jüpiter'den alınan görüntüler karşılıyor.

Gökbilimciler, gazlarla kaplı dev komşumuz Jüpiter'in bu yılın başlarında teleskobun test edilmesi veya devreye alınması aşamasında çekilen görüntüleri incelemeye başladılar. 12 Temmuz'da yayınlanan bir görevlendirme raporunda iki görüntü saklanıyordu ancak Perşembe günü NASA, Webb'in yakın kızılötesi kamerası veya bilinen adıyla NIRCam aracılığıyla Güneş sistemindeki en büyük gezegenin görüntülerini yayınladı.

James Webb Uzay Teleskobu, Europa'yı İncelemek İçin de Önem Arz Ediyor

Bu yeni görüntüler Jüpiter ve uydusu Europa'nın kızılötesi dalga boylarında parıldadığını gösteriyor. Europa, bazı gökbilimcilerin güneş sisteminde yaşam aramak için en umut verici noktalardan biri olabileceğine inandıkları, altında yeraltı okyanusunu gizleyen buzlu bir kabukla kaplı. James Webb Uzay Teleskobu belki de gelecekte Europa'yı daha yakından incelememize yardımcı olabilir.

NASA'dan Stefanie Milam bir blog yazısında, "Bence bu, Güneş sistemindeki bu teleskopla yapabileceğimiz en harika şeylerden biri." dedi. Farklı bir filtre kullanan başka bir NIRCam görüntüsü, Jüpiter'in bazı küçük uydularını ve hatta gezegenin genellikle tespit edilmesi zor olan soluk halkalarını bile yakaladı. Milam ayrıca "Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım. Güneş sistemimizde bu tür nesneleri gözlemlemek için sahip olduğumuz yetenek ve fırsatı düşünmek gerçekten heyecan verici." diye ekledi.

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