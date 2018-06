Just Cause 3, Steam'de 6 Liraya Düştü

Son zamanların en sevilen aksiyon oyunlarından bir tanesi olan Just Cause 3 için Steam üzerinde çılgın bir indirim yapıldı. Normalde 45 liraya satılan oyun, bir süreliğine 6,75TL’ye indirildi.

Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Just Cause 3, ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen serinin son oyunuydu. 1 Aralık 2015 itibarıyla raflardaki yerini alan yapım, Medici adında Akdeniz’de bulunan hayali bir adada geçiyordu. Adadaki yönetimi ele geçiren diktatöre karşı amansız bir mücadele veren Rico Rpdriguez’in hikâyesinin anlatıldığı Just Cause 3, hikâyesinden ziyade içinde barındırdığı bitmek bilmez aksiyonuyla ön plana çıkıyordu.

Özellikle Rico’ya özel geliştirilen ve içinden çıkan bir halatla birlikte uzun mesafeleri atlamasını sağlayan aparatla farklı bir aksiyon seviyesine yükselen Just Cause 3, grafikleriyle de beğeni toplamayı başarıyordu. Birçok oyuncu tarafından oldukça sevilen oyun için bugün güzel bir haber geldi. Square Enix, Just Cause 3’ün fiyatında indirime gittiğini duyurdu.

Daha önce 45 lira fiyat etiketiyle satılan oyun için çılgın bir indirim yapan şirket, kısa bir süreliğine Just Cause 3’ün 6,75 Türk Lirası karşılığında alınabileceğini söyledi.