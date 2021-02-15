Bir Araştırmaya Göre Kadınlar Zihin Okumada Erkeklerden Daha İyi

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kadınların zihin okuma konusunda erkeklerden çok daha başarılı olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Başkalarının düşüncelerini hissetmekle ilgili zorluklarla karşılaşan kişilerin tespit edildiği, onlara destek sağlamak için yapılan bu çalışma, otizmli bireylerin sosyal anlamda yaşadığı zorlukları da bir kez daha gösterdi.

Kadınlar, Zihin Okuma Konusunda Daha Başarılı

Zihin okuma özellikle iki kişilik iletişimlerde konuşan bir kişinin ağzından herhangi bir kelime çıkmamasına rağmen aklından geçen düşünceleri öğrenmeye yardımcı olan oldukça önemli becerilerdendir. Bu yeteneğe sahip kişiler, karşısında konuşan bir kişinin yalan söyleyip söylemediği başta olmak üzere birçok durumu kolaylıkla anlayabiliyor.

Araştırmada yer alan bilim insanları söz konusu becerinin kişiye bağlı olarak değiştiğini belirtti. Bu, bazı kişilerin karşısındakinin aklından geçenleri okumada çok başarılıyken bazı kişilerin ise daha az başarılı olacağı anlamına geliyor. Bu konuda yetersiz olan kişiler, özellike otizmli bireyler, başkaları ile iletişim kurmakta zorluk yaşayabiliyor.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada 4 soruluk bir test yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık'tan 4 binden fazla kişinin yer aldığı çalışmadaki 4 soruluk testte minimum 4 puan, maksimum 16 puan elde edildi. 4 puan bu konuda çok kötü olduğunu gösterirken 16 puan ise çok başarılı olduğunu ortaya çıkardı. Katılımcıların ortalama puanı 12 ila 13 puan arasında değişiklik gösterdi.

Medical Xpress'in aktardığı bilgilere göre çalışmada yer alan kadınlar, erkeklere göre çok daha başarılı oldu. Erkeklerin ortalama puanı 12,1'ken kadınların ortalama puanı 12,6 olarak sonuçlandı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın nihayetinde kadınların bu alanda erkeklerden çok daha ileride olduğu gün yüzüne çıktı.

Aynı araştırma, otizmli bireylerin karşılaştığı zorluklara da dikkat çekti. Sosyal biliş alanında uzman Punith Shah, iletişim kurmanın büyük bir çoğunlukla başka insanların ne düşündüğünü anlamaya dayandığını belirtti. Bu yetenek ile empatinin birbirine çok benzediğinin altını çizen Shah, konuya dair açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullandı.