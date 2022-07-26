Kanser Hücrelerini Öldüren Solucan Geliştirildi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında kanser hücrelerini öldüren solucan geliştirdi. Nematod olarak isimlendirilen küçük solucanlar, vücutta yer alan belirli bir hedefe istenen maddeyi iletebilecek. Böylelikle söz konusu solucanlar hastalıkların tedavisinde önemli rol üstlenecek.

Tıp alanında bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli aşamaların katedilmesine yardımcı oluyor. Japonya'da yapılan bir çalışmada ise hastaların tedavisinde etkili olacak bir gelişme yaşandı.

Kanser Hücrelerini Öldüren Solucan Tedavide Etkili Olacak

IndyTurk'teki habere göre Japonya'da yer alan Osaka Üniversitesinde görevli bilim insanları kanser hastalığı ile ilgili oldukça önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında solucanlar hidrojel zırhlar ile kaplandı. Solucanların hidrojel zırhlar sayesinde kanser ilacı gibi pek çok maddeyi taşıyabileceği gözlemlendi.

Nematod olarak adlandırılan mikroskobik canlıların söz konusu yöntem sayesinde hastalıkların tedavisinde etkili rol üstleneceği düşünülüyor. Genellikle deniz ve toprak gibi yerlerde yaşamını sürdüren ve insan vücuduna girebilen oldukça küçük solucanlar, nematod olarak isimlendiriliyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada yaşamını denizde devam ettiren ve insan vücudunda yaşayabilen Anisakis simplex isimli nemotadın kanser ile mücadele kapsamında kullanılabileceği gün yüzüne çıktı.

Osaka Üniversitesinde görevli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı araştırmada Anisakis simplex'in kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı gözlemlendi.

Araştırma ekibi, kansere karşı kullanılan ilaçların insan vücudundaki kanser hücrelerine solucan aracılığı ile doğrudan aktarılıp aktarılamayacağını gözlemlemek istedi. Bu kapsamda bazı çözeltiler ve çeşitli kimyasallar kullanılarak hidrojel zırh geliştirildi.

Geliştirilen hidrojel zırh, mikroskobik solucanların üzerinde jele benzeyen bir tabaka oluşturmasını sağladı. Söz konusu hidrojel zırh ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Shinji Sakai,, hidrojel zırhın solucanların hayatını tehlikeye atmadığını ve hareketini engellemediğini çünkü çok esnek olduğunu ifade etti.

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, hidrojel zırh ile kaplama işleminden hemen sonra solucanlara kanser önleyici maddeler enjekte etti. Bu maddeler normal şartlarda solucanlara zarar verebilirdi fakat hidrojel zırh solucanların herhangi bir zarar görmesini önledi.

Solucanların hidrojel zırh sayesinde bu maddeleri herhangi bir problem olmadan vücudun belirli kısımlarına taşıyabileceği ve böylelikle kanser hücrelerini öldürebileceği sonucuna varıldı.

Wildan Mubarok, nematodların ilerleyen zamanlarda vücutta yalnızca belirli bir hedefe istenen maddeleri aktarması için kullanılabileceğini belirtti. Bu yöntemin insan vücudunun yanı sıra bitki kökleri için de fayda sağlayabileceğini söyleyen Mubarok, bitki köklerine yararlı bakterilerin aktarılması için de kullanılabileceğini söyledi.