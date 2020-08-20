Kariyer.net kullanıcılarının kişisel verileri çalındı. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan internet üzerinden iş ve işçi bulma platformu Kariyer.net'in 50 bin üyesinin kişisel verilerinin çalındığı açıklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada ihlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.
Kariyer.net Kullanıcılarının Kişisel Verileri Sızdırıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 50 bin üyeye ait e-mail adresi, kullanıcı şifresi, isim soyad, doğum tarihi, telefon numarası, profil fotoğrafı, url link bilgisi, yaşadığı il, yaşadığı ilçe bilgilerinin çalındığını duyurdu. Çalınan verilerin ismi belirtilmeyen bir web sitesine kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Yaşanan veri ihlali, 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği açıklandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, online iş ve işçi bulma platformu Kariyet.net'te gerçekleşen veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;
İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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