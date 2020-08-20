Kariyer.net kullanıcılarının kişisel verileri çalındı. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan internet üzerinden iş ve işçi bulma platformu Kariyer.net'in 50 bin üyesinin kişisel verilerinin çalındığı açıklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada ihlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Kariyer.net Kullanıcılarının Kişisel Verileri Sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 50 bin üyeye ait e-mail adresi, kullanıcı şifresi, isim soyad, doğum tarihi, telefon numarası, profil fotoğrafı, url link bilgisi, yaşadığı il, yaşadığı ilçe bilgilerinin çalındığını duyurdu. Çalınan verilerin ismi belirtilmeyen bir web sitesine kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Yaşanan veri ihlali, 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, online iş ve işçi bulma platformu Kariyet.net'te gerçekleşen veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde: