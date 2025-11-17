Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir iPhone'un batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre iOS işletim sistemine sahip katlanabilir telefonda iPhone 17 Pro Max'ten daha büyük bir batarya yer alacak.

Katlanabilir iPhone'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir iPhone, 5.400 mAh ile 5.800 mAh arası bir batarya kapasitesi ile gelecek. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 17'de 3.692 mAh, iPhone Air'de 3.149 mAh, iPhone 17 Pro'da 3.998 mAh, iPhone 17 Pro Max'te ise 4.823 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim.

Katlanabilir iPhone'un 7,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1920 x 2713 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 5,49 inç büyüklüğünde olacak. İkinci ekranın da OLED teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera yer alacak. Cihazın kameraları ayrıca optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisini destekleyecek. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera bulunacak. Katlanabilir iPhone ayrıca Apple'ın ikinci nesil C2 modem ile gelecek.

Katlanabilir iPhone, Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi yatay katlanacak. Yani telefon açıldığında çok daha büyük bir ekran sunacak. Telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm ila 4,8 mm civarında, katlanmış hâli ise 9 mm ila 9,5 mm civarında olacak. Peki, merakla beklenen katlanabilir iPhone'un fiyatı ne kadar olacak?

Katlanabilir iPhone'un Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir iPhone, 2 bin 300 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu ücret, güncel döviz kuruyla direkt olarak çevrildiğinde 97 bin 365 TL'ye denk geliyor ancak bu, cihazın Türkiye'deki nihai satış fiyatı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Türkiye'de uygulanan ÖTV ve KDV gibi vergiler, bu ücrete eklendiğinde telefonun fiyatını önemli ölçüde artıracaktır. Dolayısıyla 2.300 dolarlık bir telefonun vergilerle beraber satış fiyatının 100 bin TL sınırını rahatlıkla geçmesi bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğinin altını çizelim.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan yeni iPhone modeli 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.