Katlanabilir Telefon Sevkiyatı, 2024'te 50 Milyona Çıkacak

IHS Markit isimli pazar analiz şirketi katlanabilir telefonlarla ilgili yeni bir rapor sundu. Şirketin yaptığı değerlendirmeye göre en geç 2024 yılında katlanabilir telefon sevkiyatı 50 milyona kadar çıkacak.

Bu yıl Samsung ve Huawei katlanabilir ekranlı telefonları açıkladı; ancak her iki cihaz da piyasaya sunulamadı. Fakat telefon pazarında önü açık olan katlanabilir ekranın 2024 yılına kadar daha geliştirileceği ve satışa hazır hale geleceğine inanılıyor.

Katlanabilir ekran teknolojisi hala olgunlaşmadı ve henüz OLED ekranlarının daha geniş çaplı kullanıldığını göremiyoruz. Yine de OLED panellerinin pazar payı artmaya devam ediyor ve düşük seviye ve orta seviye telefonlara doğru yol alıyor.

Azalan akıllı telefon sevkiyatlarına rağmen, OLED'li cihazların sayısında düşüş yaşanmadı. Hatta telefon satışları azalmasına rağmen, önümüzdeki çeyrekte OLED'li telefonlarda yüzde 30'luk artış bekleniyor.