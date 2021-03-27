Kuzey Kutbu'ndaki Yıldırımlar, Kırmızı Alarm Veriyor

Araştırmacılar, Kuzey Kutbu'ndaki yıldırımların son birkaç yıl içinde oldukça tehlikeli bir seviyeye geldiğini tespit etti. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmada elde edilen veriler yer aldı.

Kuzey Kutbu'ndaki Yıldırımlar Gittikçe Endişe Veriyor

Washington Üniversitesi ve Otago Üniversitesindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, Kuzey Kutbu'ndaki yıldırım çarpma olaylarının son on yıl içinde önemli ölçüde arttığını tespit etti. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmada World Wide Lightning Location Network (WWLLN) ile elde edilen verilere yer verildi.

Araştırma ekibinin yıldırım olaylarındaki endişesi, gezegenin soğuk bölgelerinde yıldırımın görülme oranının sıcak bölgelere oranla daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Kısacası yıldırım gezegenin soğuk bölgelerinde daha az yaygındır. Araştırmacıların ele aldığı konu da soğuk bir bölge için bu kadar yüksek bir yıldırım çarpma oranının arasındaki bağlantı oldu.

Konu ile ilgili çalışma, Washington Üniversitesindeki ekibin bu soğuk bölgede daha fazla yıldırımın çarpmaya başladığını fark etmesi ile başladı. World Wide Lightning Location Network ile elde ettikleri verileri paylaşan araştırmacılar özellikle gezegenin ısınmaya başladığını vurguladı. Ekip üyeleri, gezegenin ısınmasına ek olarak orman yangınlarına da değindi.

National Interagency Fire Center'a göre 2020 yılında yaklaşık 57 bin orman yangını meydana geldi. Bu sayı 2019 yılında 50.477, 2018 yılında ise 58.083'tü. 2020 yılında 10,3 milyon dönüm arazi yanarken 2019 yılında 4,7 milyon arazi yandı. 2018 yılında ise 8,8 milyon dönüm arazi yanmıştı. Geçtiğimiz yıl Kaliforniya'da meydana gelen orman yangınlarında ise CalFire'a göre 4,2 milyon dönümlük bir arazi yandı ve bu yangında 31 kişi hayatını kaybetti.

Küresel ısınma dünya için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Peki, dünyayı ilerleyen zamanlarda ne tür tehditler bekliyor? Küresel ısınmanın zararları neler?