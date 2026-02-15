Batman'li Yeni Lego Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun donma ve kasma sorunlarının yaşanmaması için en az hangi donanımın gerekeceği belli oldu. Ayrıca yeni Lego oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklığa kavuştu.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB / AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / INTEL Arc A770 16 GB

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600 seviyesinde bir işlemci isteniyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT ya da INTEL Arc A770 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Oyunun sorunsuz oynanabilmesi için ayrıca en az 16 GB RAM gerekecek.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Kaç GB?

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ın yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ta Batman'in maceralarına tanık olacağız. Oyunda Joker, Penguin, Mr. Freeze, Posion Ivy, Bane, Robin, Catwoman, Jim Gordon ve Batgirl dahil olmak üzere pek çok karakter bulunacak. Açık dünyaya sahip oyunda Gotham şehrinde özgürce gezebileceğiz.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ın Fiyatı Ne Kadar?

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ın standart sürümü Steam'de 69.99 dolar (3.052 TL), Epic Games, Xbox ve PlayStation mağazalarında ise 2 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Deluxe sürüm için Steam'de 89.99 dolar (3.924 TL), Epic Games, Xbox ve PlayStation mağazalarında ise 3 bin 849 TL fiyat etiketi beilrlendi.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Ne Zaman Çıkacak?

TT Games tarafından gelitşirilen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, 29 Mayıs 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü şu anda Epic Games ve Steam mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.