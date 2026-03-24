iPhone İşlemcili MacBook Neo, Beklentileri Alt Üst Etti! 8 GB Yetersiz mi?

Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü ve diğer MacBook’lara kıyasla uygun fiyatıyla öne çıkan MacBook Neo, düşük fiyatıyla dikkat çekerken 8 GB RAM kapasitesi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. 2026 itibarıyla 8 GB RAM çoğu kullanıcı için biraz düşük kabul ediliyor. Bu nedenle insanların kafasında yeni cihazın yeterli performans sunamayacağı yönünde bir düşünce var. Peki MacBook Neo’daki 8 GB RAM gerçekten yetersiz mi?

MacBook Neo Performansı Ne Kadar Yüksek?

Bilgisayar inceleme videoları ile bilinen Hardware Canucks kanalı, başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL olan MacBook Neo'yu masaya yatırdı. Bir Windows cihaz kullanıcısı olarak inceleme yaptığını belirten içerik üretici, bilgisayarda basit bir performans testi de yaptı.

Test sırasında aynı anda 60 uygulamayı açan kanal, bundan sonra bilgisayarda herhangi bir kasma olmadığını ve video oynatırken donma yaşanmadığını belirtti. Böylece 8 GB RAM’in en azından günlük kullanım için yeterli olduğu ortaya çıktı.

MacBook Neo’nun bu kadar etkileyici bir performans sergilemesinin nedeni arka plandaki sistem yönetiminin oldukça başarılı olmasıdır. Donanım ile işletim sistemi arasındaki optimizasyon oldukça yüksek. Ayrıca bir süre kullanılmayan uygulamalar uyku moduna alınarak bu uygulamaların sistem kaynaklarını tüketmesi engellenir.

Bunun yanı sıra Swap sistemi de performans açısından büyük önem taşır. Bellek dolduğunda devreye giren bu sistem, kullanılmayan uygulamaları geçici olarak SSD’ye taşır ve böylece RAM üzerindeki yükü düşürür.

MacBook Neo Geekbench Performans Testi Sonuçları Nasıl?

Model Tek Çekirdek Çok Çekirdek MacBook Neo (A18 Pro) 3.461 8.668 iPhone 16 Pro (A18 Pro) 3.445 8.624 MacBook Air (M5) 3.950 15.400 MacBook Pro (M5) 4.050 16.200

A18 Pro işlemcili MacBook Neo Geekbench performans testine girmişti. Bu sırada tek çekirdek ve çoklu çekirdek puanı sırasıyla 3.461 ve 8.668 şeklindeydi. Bunu karşılaştıracak olursak aynı işlemciden güç alan iPhone 16 Pro 3.445 ve 8.624 skor elde etmişti. Biraz daha pahalı olan M5 işlemcili MacBook Air ise 3.950 ve 15.400 puan almışken, bu skorlar M5 işlemcili MacBook Pro'da 4.050 ve 16.200 şeklinde. Buna göre MacBook Neo'nun iPhone 16 Pro'ya yakın bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

MacBook Neo için 8 GB RAM Yeterli mi?

Tabii 8 GB RAM profesyonel işler için yeterli olmayacaktır. Örneğin yazılım geliştirme, profesyonel video düzenleme veya yapay zekâ modeli çalıştırma gibi işlerde sınırlı kalacaktır. Ancak ofis programları üzerinde çalışma, video izleme, sosyal medya kullanımı, çevrim içi eğitim ve Canva gibi basit fotoğraf düzenleme uygulamaları için yeterli performans sunacaktır. Zaten Apple’ın MacBook Neo ile hedeflediği kullanıcı kitlesi de bunun gibi temel işler için bilgisayar arayanlar.

Bu arada 8 GB RAM şu an için gayet yeterli gibi görünse de bu sürekli böyle kalmayacaktır. Zira teknoloji dünyasında bu boyut zaten kabul edilebilir en alt sınır konumunda. Hatta Windows cihazlarda artık kabul edilebilir bile değil.

MacBook Neo Alınır mı? Doğru Bir Tercih mi?

8 GB RAM kapasitesinin her zaman yeterli olmayacağını belirtmiştik. Eğer MacBook Neo’yu sadece birkaç yıl kullanmayı planlıyor ve basit işler yapacaksanız yanlış bir tercih olmaz. Ancak bütçenizi biraz artırarak 45 bin TL’ye çıkartabilirseniz M2 işlemcili MacBook Air daha doğru bir seçenek olabilir.

Bu modelde 16 GB RAM bulunuyor ve uzun vadeli kullanım için daha uygun. 8 GB RAM’li MacBook Neo ise gelecekteki güncellemelerle birlikte zamanla yetersiz kalabileceği için uzun vadeli kullanım açısından maalesef ideal değil.

Editörün Yorumu

Apple’ın MacBook Neo’yu 8 GB RAM ile piyasaya sürmesine başta biraz şaşırsam da cihazın temel olarak basit işler için tasarlandığını düşünürsek normal karşılıyorum. Öte yandan bu bellek boyutunun 60 uygulama açıkken bile performans sorununa yol açmamasına da şaşırmadım. Ben de MacBook Pro kullanıyorum ve cihazımda 16 GB RAM var. Yüksek kaynak gerektiren işler yapıyorum. Arka planda bir o kadar daha uygulama açsam muhtemelen performans sorunu yaşamazdım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? MacBook Neo'yu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle payalşmayı unutmayın.