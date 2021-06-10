Mayıs 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Mayıs 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings, yine oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mayıs 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower, 2021 yılının mayıs ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings yer aldı. Mayıs ayında 264,5 milyon dolar kazanmayı başaran mobil oyun, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında büyümeyi başardı.

Büyük bir başarının altına imza atan Honor of Kings, mayıs ayındaki kazanç miktarının yaklaşık yüzde 95'ini Çin’den, yüzde 1,7'sini Tayland'dan ve yüzde 2'sini Tayvan'dan elde etti. Popüler mobil oyun, geçtiğimiz ay da listenin ilk sırasında yer almayı başarmıştı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile bulunuyor. Dünya genelinde çok popüler olan battle royale oyunu, 258 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. PUBG Mobile, elde ettiği kazancın yüzde 56,6'sını Çin'den, %11'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Mayıs 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Roblox Three Kingdoms Tactics Uma Musume Pretty Derby Fantasy Westward Journey Rise of Kingdoms Candy Crush Saga Pokemon Go

Mayıs 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları