Rise of Kingdoms

11 tarihi medeniyetten birini seçin ve yalnız bir klandan muhteşem bir güce uzanan yolda medeniyetinize öncülük edin. Her bir medeniyet kendi mimarisine, benzersiz birimlere ve özel avantajlara sahiptir.

Savaşlar önceden hesaplanmaz; haritada gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. İsteyenin istediği zaman bir savaşa katılabilmesi veya savaştan ayrılabilmesi gerçek RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oynanabilirliğine olanak tanır. Hemen arka bahçenizde bir müttefike saldırılmakta olduğunu mu görüyorsunuz? Arkadaşınıza yardım etmek için bazı kıtaları gönderin veya saldıran tarafın şehrine sürpriz bir karşı saldırı başlatın.

Rise of Civilizations dünyası yoğun sisle kaplıdır. Bu gizemli toprakları keşfetmek ve içindeki gizli hazineyi ortaya çıkarmak için casusları gönderin. Oyunda detaylı harita özellikleri, nehirler ve sıradağlar gibi doğal engelleri ve komşu bölgelere girmek için el geçirilmesi gereken stratejik geçitleri yer alıyor. Büyük bir irade gücüne sahip olacak ve dünyayı yerinden oynatacaksın!